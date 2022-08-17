Казанский «Нэфис» под руководством Билялетдинова выбыл из Кубка России

«Нэфис» под руководством бывшего тренера «Рубина» Рината Билялетдинова на стадионе «Центральный» в Казани проиграл «Химик-Августу» из Чувашии — 0:1.

Таким образом, татарстанский коллектив выбыл из розыгрыша Кубка России на самой первой стадии 1/256 финала.

Стоит отметить, что единственный решающий мяч команда из Чувашии забила на 89 минуте матча. Отличился Дмитрий Чамжаев.

Напомним, «Нэфис» выступает в чемпионате Татарстана и является действующим чемпионом республики.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о перспективах любительской команды из Татарстана.

Нэфис (Казань) – Химик-Август (Вурнары) – 0:1 (0:0, 0:1)

0:1 – Чамжаев, 90