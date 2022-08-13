Игра на любителя не в «Рубине»: как Билялетдинов реанимирует карьеру тренера в Казани

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов вернулся в Казань и готов реанимировать свою тренерскую карьеру. Специалист взялся за любительский клуб «Нэфис» и вместе с молодой командой на следующей неделе выступит в 1/256 финала Кубка России. Подробнее о возвращении Билла в стан тренеров – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Ринат Билялетдинов взялся за любительский клуб «Нэфис» Фото: vk.com

Возвращение Билялетдинова на тренерский мостик

«В данный момент я нахожусь в качестве консультанта. Команда осталась без главного тренера, появилось предложение помочь. Есть время, почему бы и нет? Но пока никаких подписей я не ставил, нахожусь исключительно в консультативной должности. Консультирую по мере сил и возможностей», – осторожно заявил Ринат Билялетдинов корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа», фактически подтвердив свое возвращение на тренерский мостик.

Правда, и рубить сплеча и смело заявлять о том, что вопрос с трудоустройством решен, экс-тренер «Рубина» не стал. Как заявил нам сам Билялетдинов, до конца августа он будет лишь исполнять роль консультанта в казанском «Нэфисе», а вопрос касаемо тренерства будет решаться позднее. Но с большой долей вероятности уже скоро мы увидим Рината Саяровича в роли тренера.

Что это – перезагрузка тренерской карьеры или банальное нежелание уходить из футбола? Скорее, первое. И тем примечательнее, что перезагрузка эта должна состояться в Казани. Там, где семь лет назад карьера специалиста достигла своего пика, пусть и в составе клуба калибром выше, нежели «Нэфис». И там, где у наставника имеется большой авторитет как среди молодых футболистов, так и среди местной публики.

Билялетдинов-тренер до сих пор ассоциируется именно с работой в «Рубине», хотя и продлилась она не так долго Фото: © «Татар-информ»

Билялетдинов уже тренировал любительский клуб. И вполне удачно

У очень многих болельщиков Билялетдинов-тренер до сих пор ассоциируется именно с работой в «Рубине», хотя и продлилась она не так долго. Даже в условном «Олимпе» из Долгопрудного, последнем профессиональном клубе в карьере, в качестве главного тренера специалист отработал дольше, нежели в Казани. Но можно ли назвать тот опыт удачным? На момент увольнения «Олимп» под руководством Билялетдинова шел на 2-м месте в зоне ПФЛ, но все равно решился на смену специалиста, не назвав причин расставания.

Еще до Долгопрудного Билялетдинова ждал недолгий вояж в Хабаровск, который завершился ничем: ноль побед в пяти стартовых матчах после зимней паузы и самое быстрое увольнение в тренерской карьере.

«В Хабаровске приходится больше летать, чем тренироваться. Это самая главная проблема, наряду с адаптацией», – говорил тренер после своего ухода из дальневосточного клуба. Но то была Премьер-лига. Сейчас же уровень игры и, соответственно, уровень сопротивления намного ниже.

Хотя, как ни странно, и любительские клубы в карьере Билялетдинова бывали. Так, например, год назад специалист консультировал московскую «Аврору» и даже показывал с новичком лиги А чемпионата Москвы хорошие результаты. Теперь от Рината Саяровича будут ждать того же самого в Казани.

Специалисту предстоит подготовить команду, вероятно, к главному матчу в истории клуба, который состоится 17 августа Фото: ffrt.ru

Матч 1/256 Кубка «Нэфис» проведет на «Центральном»

С «Нэфисом» в качестве консультанта Билялетдинов этим летом уже работал на сборах. Было это еще во время паузы в чемпионате Татарстана. Теперь же специалисту предстоит подготовить команду, вероятно, к главному матчу в истории клуба, который состоится 17 августа на стадионе «Центральный».

Соперником молодого казанского коллектива на стадии 1/256 финала Кубка России станет чувашский «Химик-Август» из поселка городского типа Вурнары.

«Соперник серьезный. Молодая, интересная команда из Чувашии. По-моему, часть ребят там играет из Академии Коноплева. Образованные футбольные ребята по 20-21 году. Интересная игра предстоит», – поделился с нами ожиданиями перед матчем Билялетдинов .

«Поговаривают, что «Нэфис» собирается заявляться во Вторую лигу? Я тоже это слышал»

Вероятно, от результата этой игры и будет зависеть будущее тренера в клубе. И здесь дело не только в интересах клуба, но и самого Билялетдинова, которому наверняка было бы любопытно попробовать свои силы на фоне профессиональных клубов в том же Кубке страны.

Под амбициозностью проекта стоит понимать долгосрочные перспективы клуба Фото: ffrt.ru

«Рассчитываю ли я на сотрудничество с «Нэфисом» в дальнейшем? Должно сойтись обоюдное желание. Необходимо и мне, и руководству определиться с перспективностью и амбициозностью проекта. У меня как раз истекает месяц, пока я работаю в клубе в роли консультанта. Как он закончится, будем думать и обсуждать более предметно», – подчеркнул Билялетдинов.

Под амбициозностью проекта стоит понимать долгосрочные перспективы клуба. Ранее в СМИ сообщалось о том, что с нового сезона клуб может заявиться во Вторую лигу. Но из-за того, что сезон уже начался, ждать повышения придется еще минимум год. Сам Билялетдинов по разговору дает понять, что тренировать и готовить команду к профессиональному статусу он готов.

«Поговаривают, что «Нэфис» собирается заявляться во Вторую лигу? Я тоже это слышал, но здесь, наверное, не только разговоры должны быть, а что-то конкретное. Будем ждать решения, тогда и будет видно», – подытожил специалист.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»