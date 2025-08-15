Казанский метрополитен в этом году планирует перевезти 40 млн пассажиров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Казанский метрополитен планирует перевезти 40 млн пассажиров. А за 20 лет перевезено уже более полумиллиарда человек. Об этом сообщил на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Казанского метрополитена, генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

«С момента пуска 27 августа 2005 года ни на один день Казанский метрополитен не останавливал свою работу, став новой эрой в транспортном обслуживании населения города, соединив районы скоростным, безопасным, надежным и удобным видом транспорта. Каждый год количество граждан, пользующихся метро, растет. И можем констатировать, что число перевозимых пассажиров приближается к 40 млн в год», – рассказал он.

По словам Абдулхакова, руководство Татарстана уделяет большое внимание развитию метрополитена. «Недавно стартовали по второй линии, уже четыре станции тоннеля прокопаны. Пошли в сторону пятой станции второй линии метрополитена. При отсутствии федеральной программы все это возможно благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова», – заявил он.

Гендиректор «Метроэлектротранса» добавил, что при помощи Раиса РТ за полтора года удалось заменить 80 колесных пар на пяти первых поездах, которые работают 20 лет, а также провести кузовной ремонт. Кроме того, полностью заменено досмотровое оборудование, сделан косметический ремонт на всех станциях, улучшено освещение.