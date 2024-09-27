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Казанский метрополитен увеличит интервал движения поездов из-за саммита БРИКС
С 30 сентября метрополитен столицы Татарстана увеличит интервал движения поездов из-за сокращения пассажиропотока в преддверии саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
В пиковые часы на линии будут ходить девять электросоставов с интервалом 6 минут 10 секунд. Новый график опубликован на сайте МУП «Метроэлектротранс». Также с ним можно ознакомиться на информационных стендах, которые имеются на всех станциях метрополитена.
Уменьшение пассажиропотока на предприятии связали с тем, что перед саммитом многие студенты переведены на дистанционный формат обучения, а для сотрудников некоторых казанских компаний изменен режим работы.
«После завершения всех мероприятий по проведению саммита БРИКС и после возобновления обычного режима в образовательных учреждениях и в организациях города Казани с учетом пассажиропотока будет принято решение о возвращении прежнего графика движения электропоездов в метрополитене», — заверили в МУП «Метроэлектротранс».
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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