Казанский метрополитен надеется заменить колесные пары на старейших поездах в этом году

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

Колесные пары на всех пяти старейших поездах казанского метрополитена «ориентировочно» предполагается заменить в этом году. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

Согласно данным дефектовки, пять составов 2005 года выпуска имеют предельный износ колесных пар. В прошлом году для них при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова было закуплено 80 этих элементов ходовой части.

В электродепо сейчас заканчиваются работы по замене колесных пар третьего поезда. Сотрудники предприятия устанавливают их на последнем вагоне с частичной заменой полов.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

Колесная пара представляет собой главный элемент подвижного состава. Она обеспечивает возможность движения по рельсовым путям и удерживает остальные части конструкции вагона в нужном положении при всех режимах работы.