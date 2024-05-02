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Казанский метрополитен надеется заменить колесные пары на старейших поездах в этом году
Колесные пары на всех пяти старейших поездах казанского метрополитена «ориентировочно» предполагается заменить в этом году. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Согласно данным дефектовки, пять составов 2005 года выпуска имеют предельный износ колесных пар. В прошлом году для них при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова было закуплено 80 этих элементов ходовой части.
В электродепо сейчас заканчиваются работы по замене колесных пар третьего поезда. Сотрудники предприятия устанавливают их на последнем вагоне с частичной заменой полов.
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