На пяти старейших поездах казанского метро заменят колесные пары. Работу планируют завершить в третьем квартале 2024 года, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Пять составов, на которых обновят детали, работают с самого открытия метро. Более чем за 17 лет эксплуатации износ колесных пар на них достиг предельных показателей.

«МУП „Метроэлектротранс“ заключил договор с АО „Октябрьский электровагоноремонтный завод“ на поставку колесных пар для замены на пяти первых поездах, эксплуатирующихся с момента запуска метро. Приобретение новых колёсных пар стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», — говорится в телеграм-канале предприятия.

В общей сложности в метро Казани курсируют 15 поездов.