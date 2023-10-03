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На пяти старейших поездах казанского метро заменят колесные пары
На пяти старейших поездах казанского метро заменят колесные пары. Работу планируют завершить в третьем квартале 2024 года, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Пять составов, на которых обновят детали, работают с самого открытия метро. Более чем за 17 лет эксплуатации износ колесных пар на них достиг предельных показателей.
«МУП „Метроэлектротранс“ заключил договор с АО „Октябрьский электровагоноремонтный завод“ на поставку колесных пар для замены на пяти первых поездах, эксплуатирующихся с момента запуска метро. Приобретение новых колёсных пар стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», — говорится в телеграм-канале предприятия.
В общей сложности в метро Казани курсируют 15 поездов.
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