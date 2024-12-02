Казанский метеоролог рассказал о последствиях аномального тепла в декабре

2024 год на планете войдет в историю как самый теплый. Из-за температурной аномалии в декабре в Казани не лег снег. Это повлияло на поведение птиц и может негативно сказаться на озимых культурах. Об этом «Татар-информу» сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По его словам, из-за теплых зим меняется поведение перелетных птиц. Ежегодно все больше пернатых остаются зимовать в городах, поскольку водоемы не замерзают и есть кормовая база.

«Климат менялся всегда, но сейчас это происходит быстро и резко. Поэтому к этому сложнее приспосабливаться», – заметил Переведенцев.

По словам ученого, отсутствие снега может негативно сказаться на озимых, а в дальнейшем и на продовольственном балансе. Если ударят морозы, а снега так и не будет, посевы замерзнут.

«Для городского хозяйства отсутствие снега хорошо, не нужно чистить дороги. Но при морозах возможно образование гололедицы», – отметил он.

Более подробно о погоде зимой читайте в материале «Татар-информа» - «Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит.