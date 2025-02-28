Метеоролог Переведенцев рассказал, когда растает снег в Казани

Фото: © «Татар-информ»

Обычно к концу зимы высота снежного покрова в Казани достигает 40-50 см, а сейчас она на метеостанции КФУ составляет лишь 16 см. В этом году из-за аномального тепла снег может растаять раньше привычных сроков. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Обычно по климату к 12 апреля должен разрушиться снежный покров в Казани. В этом году, я убежден, это случится раньше. При высоких положительных температурах снег растает быстро», - рассказал он.

Казанский профессор предупредил о возможных последствиях малоснежной и теплой зимы.

«Снега мало, и это может негативно сказаться на озимых. Кроме того, в последние годы в нашем регионе ощущается существенный дефицит осадков в летний период. Запасов влаги немного, если в летний период будет засуха, это негативно скажется и на уровне Куйбышевского водохранилища», – пояснил ученый.

По его словам, даже при высоких температурах паводок предстоящей весной будет несокрушительным. Если температуры будут повышаться постепенно, то паводка мы и вовсе можем не заметить, вода с полей также постепенно стечет в реки.

Подробнее о половодье и прогнозе погоды на весну читайте в материале «Татар-информа».