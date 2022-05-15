Казанский марафон объединил 12 тыс. участников из 81 региона России

Проходивший два дня, в субботу и воскресенье, в столице Татарстана Казанский марафон объединил более 12 тыс. участников из 81 региона России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

В первый день состязаний был организован забег на дистанцию 3 километра. Сегодня прошли забеги на марафонскую дистанцию 42,2 километра и полумарафонскую в 21,1 километра, а также забег на дистанцию 10 километров.

Кроме того, состоялись детские старты Timerkids, забеги в ползунках и старт для параатлетов. Самым возрастным участником марафона стал житель Казани 1937 года рождения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на время Казанского марафона окажется перекрыта большая часть столицы Татарстана.