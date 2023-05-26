На два дня в Казани изменится схема движения десятков автобусов и троллейбусов

В дни проведения «Казанского марафона» в городе изменятся схемы движения общественного транспорта. Несколько десятков автобусов и троллейбусов в эти дни будут курсировать по скорректированным маршрутам, рассказывает Комитет по транспорту столицы РТ.

27 мая маршруты общественного транспорта изменят чуть больше чем на два часа: с 15.00 до 17.15:

— автобусы № 6, 15, 29,75.

В сторону Кремлёвской дамбы маршруты № 15, 29, 75 едут по ул.Право-Булачная, ул.Астрономическая, ул.Лобачевского, ул. Б.Красная, ул.Батурина и далее по маршруту. Временно отсутствуют остановки «Педагогический институт», «ул.Чернышевского» и «Центральный стадион».

В сторону центра маршруты № 6, 15, 29,75 с Кремлёвской дамбы съезжают на Кремлевскую набережную, ул.Саид-Галеева, ул.Чернышевского, ул.Московская, ул.М.Межлаука, ул.Лево-Булачная и далее по маршруту. Они не будут останавливаться на пунктах «Центральный стадион», «Дворец спорта» и «ЦУМ».

— автобусы № 6, 35, 35а, 37, 47.

В сторону Кремлёвской дамбы маршруты № 6, 35, 37, 47 двигаются по ул.Московская, ул.Г.Камала, ул.Астрономическая, ул.Лобачевского, ул. Б.Красная, ул.Батурина, затем возвращаются к привычной схеме. В эти часы будут отсутствовать остановки «Колхозный рынок», «ул.Чернышевского», «ЦУМ» и «Центральный стадион».

В сторону центра маршруты № 35а, 37, 47, с Кремлёвской дамбы съезжают на Кремлевскую набережную, ул.Саид-Галеева, ул.Чернышевского, ул.Московская и далее по маршруту. Остановки «Центральный стадион», «Дворец спорта», «ЦУМ» пропускаются.

— автобус № 74

В сторону Кремлёвской дамбы маршрут № 74 следует по ул.Тукая, ул.Г.Камала, ул.Астрономическая, ул.Лобачевского, ул. Б.Красная, ул.Батурина, а затем возвращается к стандартной схеме курсирования. Таким образом, будут пропущены остановки «Колхозный рынок», «ул.Чернышевского», «ЦУМ» и «Центральный стадион».

В сторону центра маршрут № 74 с Кремлёвской дамбы проезжает по Кремлевской набережной, ул.Саид-Галеева и далее по маршруту. Пассажирам стоит учесть, что на несколько часов из его схемы уберут остановку «Центральный стадион».

— автобусы № 22, 28а, 89.

В направлении Кремлевской дамбы схема движения маршрутов № 22, 28, 89 останется прежней, однако в направлении центра — с рядом изменений. Они начнут съезжать на Кремлевскую набережную, ул.Саид-Галеева, ул.Чернышевского, ул.Московская, ул.Татарстан, ул.Пушкина, ул.Горького и далее по маршруту и пропускать остановки «Цирк», «ул.Батурина», «КАИ», «площадь Свободы».

Кроме того, с 15.00 до 17.00 не будут ходить троллейбусы № 2, а № 7 в течение всего дня будет следовать по маршруту «ул.Халитова — Речной порт».

Во второй день марафона, 28 мая, изменения в схемах движения будут еще более массовыми и продлятся в основном с 5.30 до 14.00.

— приостановлено движение по автобусным маршрутам № 28, 28а, 75, 77, а также троллейбусных маршрутов № 2 и 6.

— первый автобус на маршрут № 43 выйдет с 14.00.

— начало движения автобусного маршрута № 47 с 13.00.

-автобус № 1 будет сокращен с жм Дербышки до Станция метро Суконная Слобода (разворот на ул.Х.Такташа).

-автобус № 2 будет разделен на 2 маршрута: 1.Аметьево — Филармония 2. ул.Привокзальная до ул.Парижская Коммуна.

— автобус № 5 будет сокращен с ул.Халитова до ост. Концертный зал филармонии (разворот на ул.Х.Такташа).

— автобус № 6 с жм Северный до ост. ТРК Тандем, далее по ул.Вахитова, ул.Краснококшайская, через Кировскую дамбу, по ул.Тукая до Речного порта.

— автобус № 10 от ост. Станция метро пл.Тукая, ул.Ак.Губкина, ул.Серова по маршруту до ул.Татарстан.

— автобус № 15 будет сокращен с ул.Адоратского до ост. ТРК «Тандем».

— автобус № 22 от ул.Гудованцева до ост. Станция метро «Яшьлек», далее по ул.Волгоградская, ул.Бондаренко, проспект Ямашева, через 3-ю Транспортную дамбу, Сибирский тракт, ул.Н.Ершова, ул.Гвардейская далее по маршрут до конечной ост. Ферма-2.

— автобус № 29 будет сокращен с ул.Гудованцева до ост. ТРК «Тандем».

— автобус № 30 будет сокращен с Переулка Дуслык до ост. Станции метро пл.Тукая.

— автобус № 31 будет разделен на 2 маршрута: 1. Ж.м. Старое Победилово — ул.Татарстан. 2. ИКЕЯ — Концертный зал филармонии (разворот на ул.Х.Такташа).

— автобус № 35 от ост. Колхозный рынок по Московской, ул.Чернышевского, Б.Шахиди, Кировская дамба, ул.Несмелова, ул.Краснококшайская, ул.Вахитова, ул.Декабристов далее по маршруту до ост. Станция метро пл.Г.Тукая.

— автобус № 37 будет разделен на 2 маршрута: 1. Ж.м. Сухая Река до ост. ТРК Тандем. 2. Ферма-2 до ост.Концертный зал филармонии (разворот на ул.Х.Такташа).

— автобус № 54 будет сокращен с ул.Гаврилова до Станции метро пл.Тукая.

— автобус № 63 будет разделен на 2 маршрута: 1. Ж.м.Левченко до ул.Парижской Коммуны, 2. ул.Габишева — станция метро пл.Тукая.

— автобус № 68 будет сокращен с ул.Иман до ост.Концертный зал филармонии (разворот на ул.Х.Такташа).

— автобус № 71 будет сокращен с Ж.м. Константиновка до Станции метро пл.Г.Тукая.

— автобус № 74 будет сокращен с 10 мкр. до Концертный зал филармонии.

— автобус № 89 будет разделен на 2 маршрута: 1.Ак.Сахарова до КАИ и обратно. 2. ул.Гудованцева — ТРК Тандем.

— автобус № 91 будет сокращен с АРЗ Высокая Гора до Станции метро пл.Г.Тукая.

— автобус № 10а от ул.Татарстан по маршруту до ул.Серова, ул.Губкина до станции метро пл.Г.Тукая и обратно.

— автобус № 35 от Станции метро пл. Г.Тукая до ост. ТРК «Тандем» по маршруту, далее по ул.Вахитова, ул. Краснококшайская, ул.Несмелова, Кировская дамба, ул. Саид-Галеева, ул.Б.Шахиди, ул.Чернышевского, ул.Московская, до ост. Колхозный рынок. Развернется через ул.Парижской Коммуны, ул.Тукая и обратно.

— троллейбус № 3 будет сокращен с ул.Ак.Глушко до пл.Свободы.

— троллейбус № 5 будет сокращен ул.Ак.Глушко до пл.Свободы.

— троллейбус № 7 будет сокращен с ул.Халитова до пл.Свободы.

— троллейбус № 8 будет сокращен с Деревни Универсиады до Танкового кольца.

— троллейбус № 12 будет сокращен с ул.Ак.Глушко до Танкового кольца.

Ранее «Татар-информ» рассказывал об ограничениях движения, которые ожидаются в городе в дни проведения соревнований.