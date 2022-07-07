Казанский лицеист вошел в российскую сборную Международной химической олимпиады

Казанский лицеист Никита Перов, который признан «Учеником года Татарстана – 2022», вошел в российскую сборную Международной химической олимпиады школьников. Состязание пройдет с 10 по 18 июля в Китае, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В состав команды России вошли Никита Перов из казанского лицея № 131, Артем Гуляев из московской школы «Летово», Виктор Кошлань из московской школы “Центр педагогического мастерства” и Владимир Михайленко из Республиканского лицея для одаренных детей Саранска», – отметили в министерстве.

Отбор команды и ее подготовка прошли на химическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В настоящее время проходят заключительные занятия, включающие тренировочную олимпиаду.

Школьники более 80 стран примут участие в 54-й Международной химической олимпиаде в дистанционном формате.

Победители, призеры и руководители команд, успешно выступивших на международных олимпиадах, получают денежные премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей также могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по профилю олимпиады.