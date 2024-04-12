Казанский Кремль закупит металлодетекторы на 1 млн рублей

Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит более 1 млн рублей на закупку металлодетекторов. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Средства пойдут на закупку четырех металлодетекторов. Они должны быть оснащены счетчиками проходов в прямом и обратном направлении, счетчиками срабатывания сигнала тревоги. Также должно быть световое и звуковое оповещение сигнала тревоги.

Заказчиком выступает музей-заповедник «Казанский Кремль», а источник финансирования – бюджет РТ и внебюджетные средства. Металлодетекторы должны быть поставлены в течение 15 дней после заключения контракта.

Напомним, что в Татарстане будут усиливать меры безопасности при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».