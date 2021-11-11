Казанский Кремль: Вузы должны быть заинтересованы в Covid-безопасности на их территории

Татарстанские вузы должны быть заинтересованы в обеспечении эпидемической безопасности на своей территории, а не ждать дополнительных распоряжений от властей республики. Такое мнение на брифинге с журналистами озвучила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она прокомментировала прозвучавшее на прошлой неделе предложение Рустама Минниханова о допуске на очные занятия в вузах только студентов с QR-кодами.

«Вузы в первую очередь сами должны быть заинтересованы в обеспечении [антиковидной] безопасности на территории учебных заведений. В каждом доме есть хозяин, который несет за него ответственность. Конечно, можно апеллировать к тому, что мы ждем письмо, ждем указаний. Но чувство собственной ответственности должно быть у всех», – подчеркнула Галимова.

Она добавила, что на территории любого учреждения должна быть обеспечена эпидемическая безопасность в условиях продолжающейся пандемии.

«Да, в формулировке Президента РТ, которая прозвучала, речь идет о рекомендации. Но в учреждениях образования тысячи студентов посещают [площадки обучения], преподавательский состав – это огромное количество людей. И зона ответственности руководителей данных учреждений – обеспечить безопасность этих людей, соблюдать все необходимые санитарные требования. Каждый на своем участке несет ответственность», – резюмировала Лилия Галимова.

