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Казанский Кремль: Работы по объектам к саммиту БРИКС 2024 года уже стартовали
Отдельные работы по объектам к саммиту БРИКС, который проведут в Казани в следующем году, начались уже в этот строительный сезон. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
«По поручению [Раиса РТ] Рустама Минниханова в республике сформирована рабочая группа, которая в регулярном режиме проводит организационные совещания. На личном контроле Рустам Нургалиевич держит вопрос готовности инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.
Подготовка началась с того момента, как Президент РФ Владимир Путин решил определить Казань местом встречи членов объединения. Напомним, 3 апреля глава государства подписал указ, согласно которому саммит пройдет в столице республики. На заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России 20 апреля мэр Казани Ильсур Метшин докладывал, что город приступил к подготовке встречи глав стран БРИКС.
Накануне Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите в Йоханнесбурге предложил провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.
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