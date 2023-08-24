Казанский Кремль: Работы по объектам к саммиту БРИКС 2024 года уже стартовали

Отдельные работы по объектам к саммиту БРИКС, который проведут в Казани в следующем году, начались уже в этот строительный сезон. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

«По поручению [Раиса РТ] Рустама Минниханова в республике сформирована рабочая группа, которая в регулярном режиме проводит организационные совещания. На личном контроле Рустам Нургалиевич держит вопрос готовности инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.

Подготовка началась с того момента, как Президент РФ Владимир Путин решил определить Казань местом встречи членов объединения. Напомним, 3 апреля глава государства подписал указ, согласно которому саммит пройдет в столице республики. На заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России 20 апреля мэр Казани Ильсур Метшин докладывал, что город приступил к подготовке встречи глав стран БРИКС.

Накануне Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите в Йоханнесбурге предложил провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.