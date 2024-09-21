Казанский Кремль планирует запустить регулярные экскурсии по стенам крепости

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нововведениями ближайших лет в музее-заповеднике «Казанский Кремль» станут организация экскурсий для групп по альтернативной схеме движения вспять существующему маршруту, запуск экскурсий по стенам (пряслам) крепости, а также создание детского сценария визита в Кремль для аудитории детей 3-5 лет. Об этом в эксклюзивном интервью «Татар-информу» рассказал директор музея-заповедника Ильнур Рахимов.

«Одна из первых наших задач – запустить в ближайшие годы альтернативный туристический маршрут по территории Казанского Кремля. Сейчас группы заходят со стороны Спасской башни, идут через Спасо-Преображенский собор (к настоящему моменту сохранились только его музеефицированные археологические фрагменты – прим. «Т-и»), затем мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике, смотровую площадку и выходят снизу через Тайницкую башню. Связано это с тем, что автобусы подвозят туристов к площади перед Спасской башней, а потом ждут их у подножия Кремля. Но уже сейчас есть ряд туркомпаний, с которыми мы работаем в обратном порядке. Это позволяет рассредоточить поток посетителей», – пояснил собеседник агентства.

Глобально важно, подчеркнул он, создать и новые маршруты. В этом направлении, по его словам, большой потенциал у стен казанской крепости – так называемых прясел, то есть переходов по стенам от башни к башне.

«Эту идею реализовывать мы будем поэтапно. И Рустам Нургалеевич Минниханов поддержал нас. Сейчас мы занимаемся проектно-изыскательскими работами, чтобы получить детальную смету, защитить ее и запросить финансирование именно на прясла», – сказал Рахимов.

Ильнур Рахимов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

К настоящему времени в Казанском Кремле отреставрированы три башни из 13 когда-либо существовавших – Спасская, Тайницкая и Консисторская. Чтобы запустить экскурсионный маршрут по пряслам, сначала их необходимо будет отреставрировать. А это большой объем работ, подчеркнул директор музея-заповедника. По предварительным расчетам они займут около 2-3 лет.

«Это будет поэтапная ежегодная плановая работа. На первом этапе нам важно создать маршрут Спасской башни до Тайницкой, чтобы можно было посетителям хотя бы эти полоборота по пряслам, по стене пройти. А это уже совсем другой объем информации, который можно доносить до наших гостей, другие виды на окрестности Казанского Кремля. Здесь отдельная точка притяжения – Преображенская башня, которая выходит на “Пирамиду”. Она полностью подготовлена на тот случай, если нам по какой-то причине понадобится открывать третий вход в Казанский Кремль. Например, если количество посетителей будет запредельное. И это еще один сценарий – использовать Преображенскую как третью точку входа, потому что автобусы паркуются как раз под Преображенской башней по улице Баумана. Первоочередная задача – сконцентрироваться на пряслах с первого по шестое. Это как раз от Спасской башни в сторону Преображенской», – анонсировал Рахимов.

Проектно-изыскательские работы по пряслам, согласно контракту, должны завершиться весной 2025 года.

В перечне ближайших планов музея-заповедника директор также назвал создание детского сценария посещения Казанского Кремля для детей 3-5 лет, площадкой для которого может стать неосвоенная пока территория возле Пушечного двора и Южного корпуса, а также детальное приспособление отдельных башен под выставочное пространство или иные музейные проекты.

Подробное интервью с директором музея-заповедника «Казанский Кремль» о подземелье, куполе из стекла у башни Сююмбике и ее каре для нерадивых туристов читайте здесь.