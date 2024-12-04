news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 декабря 2024 17:42

Казанский Кремль: «Говорить о стоимости проезда на платных участках дорог преждевременно»

Скопировать ссылку
Казанский Кремль: «Говорить о стоимости проезда на платных участках дорог преждевременно»
Фото: © «Татар-информ»

О стоимости проезда на платных участках дорог «Алексеевское - Альметьевск», «Вознесенский тракт» говорить пока преждевременно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация с указанием конкретной стоимости проезда по платным участкам татарстанских дорог.

«Согласно законодательству, опубликованные проекты постановлений проходят глубокую экспертизу. Они потому и называются «проектами», что не имеют юридической силы и подлежат анализу. По результатам экспертизы документы будут представлены на рассмотрение Раису Республики Татарстан для принятия им окончательного решения. На сегодняшний день ни один документ в адрес Рустама Нургалиевича (Минниханова) не поступал, вопрос на уровне Раиса республики не рассматривался. Соответственно, говорить о размере стоимости проезда на данных участках преждевременно», – сообщила Галимова.

#дороги #платные дороги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100