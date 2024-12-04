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Казанский Кремль: «Говорить о стоимости проезда на платных участках дорог преждевременно»
О стоимости проезда на платных участках дорог «Алексеевское - Альметьевск», «Вознесенский тракт» говорить пока преждевременно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее в ряде СМИ появилась информация с указанием конкретной стоимости проезда по платным участкам татарстанских дорог.
«Согласно законодательству, опубликованные проекты постановлений проходят глубокую экспертизу. Они потому и называются «проектами», что не имеют юридической силы и подлежат анализу. По результатам экспертизы документы будут представлены на рассмотрение Раису Республики Татарстан для принятия им окончательного решения. На сегодняшний день ни один документ в адрес Рустама Нургалиевича (Минниханова) не поступал, вопрос на уровне Раиса республики не рассматривался. Соответственно, говорить о размере стоимости проезда на данных участках преждевременно», – сообщила Галимова.
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