Казанский кинофестиваль предложит зрителям мировую премьеру

На Казанском международном фестивале мусульманского кино зрителям будет предложена мировая премьера – семейный фильм «Приключения маленького Бахи» режиссера Александра Галибина. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Впервые в фестивальной истории мы предлагаем нашим зрителям первыми оценить киноленту. До кинофестиваля ее не покажут даже на земле съемок проекта. После показа предполагается творческая встреча с режиссером», – рассказала она.

Режиссер Александр Галибин известен зрителям такими работам, как «Мастер и Маргарита», «Сестренка». На этот раз им были сняты три новеллы о ребенке из дагестанского села. Взрослый не по годам мальчишка приносит много хлопот своей семье. Но благодаря своенравному характеру юный Баха достигает успеха там, где сдался бы любой взрослый.

В фильме также раскрывается вся красота дагестанской природы, а зрители будут погружены в быт и культуру региона.

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Подробнее о событии — в интервью Миляуши Айтугановой для «Татар-информа».