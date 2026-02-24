Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фитр-садака выплачивается в пользу нуждающихся, но с некоторыми ограничениями. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«В первую очередь обратите внимание на нуждающихся среди родственников или соседей. Если таковых нет, идите дальше: махалля, район, микрорайон. Не нужно искать нуждающихся где-то в Африке», – сказал имам.

При этом запрещено давать фитр-садака родственникам по прямой линии: родителям, бабушкам и дедушкам, детям и внукам.

«Поскольку они находятся на нашем обеспечении. Если моя мама голодает, я в рай не попаду. Если моя бабушка голодает, я в рай не попаду. Если мои дети, мои внуки голодают, я в рай не попаду», – добавил Хайруллин.

Напомним, что в 2026 году ДУМ РТ установило фитр-садака в размере 200 рублей для мусульман, обладающих нисабом по серебру (120 тыс. рублей), и 1200 рублей – обладающих нисабом по золоту (940 тыс. рублей).

