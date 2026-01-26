Казанский имам рассказал, какие имена считаются лучшими в исламе

Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин в интервью «Татар-информу» рассказал, какие имена считаются лучшими в исламе.

«Наш любимый Пророк сказал, что самые лучшие имена, которыми мы можем назвать мальчиков, – это Абдулла и Абдуррахман. Затем идут имена пророков: допустим, Мухаммад, Ахмад, Якуб, Юсуф», – сказал Хайруллин.

Он также рекомендовал тем мусульманам, которые не могут подобрать имя ребенку, обращать внимание на имена своих предков.

«Когда вы не знаете, как назвать ребенка, возьмите семейное древо и посмотрите имена ваших прапрабабушек и прапрадедушек. Они носили истинно татарские имена, которые будут всегда модными», – добавил хазрат.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в материале «Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе».