Общество 25 января 2026 13:00

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Имам объяснил, какие имена можно давать детям по шариату

Какие процедуры необходимо провести после рождения ребенка с точки зрения шариата? Какие имена разрешается давать детям? Влияет ли имя на судьбу и характер человека? На эти и другие вопросы в рамках проекта «Чай с хазратом» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе
«Это большое благо, когда Всевышний Аллах дает детей»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всевышний дал нам ребенка как аманат»

– Рустам хазрат, какие процедуры необходимо провести родителям после рождения ребенка?

– Это большое благо, когда Всевышний Аллах дает детей. Порой очень часто мы сталкиваемся с тем, что многие семьи живут уже несколько лет и не могут завести детей. Они приходят сюда, мы читаем за них, просим у Создателя, поэтому я всегда молюсь, чтобы в каждой семье были дети. Рождение ребенка – событие очень грандиозное, новый член общества в нашей семье, долгожданный ребенок.

Мы должны понимать, что Всевышний дал нам этого ребенка как аманат. Аманат – это доверительное управление, за которое мы несем перед Всевышним ответственность. И самое первое, что нужно сделать и о чем говорил наш любимый Пророк, – это выбрать хорошее, красивое имя нашему ребенку.

И вот здесь возникает большая дилемма: мама ребенка предлагает свое имя, у отца тоже может быть свое. В такой ситуации вы просто запишите все эти имена и обязательно обратитесь к имаму, кто вам никах читал, или в ближайшую мечеть и посоветуйтесь. Он вам подскажет: например, что это имя противоречит канонам ислама, и останется какой-то минимум, из которого вы выберете прекрасное имя. «Как корабль назовешь, так он и поплывет», – очень часто мы слышим эти слова.

«Лучшие имена – Абдулла и Абдуррахман»

Наш любимый Пророк сказал, что самые лучшие имена, которыми мы можем назвать мальчиков, – это Абдулла и Абдуррахман. Затем идут имена пророков: допустим, Мухаммад, Ахмад, Якуб, Юсуф – и другие.

Когда вы не знаете, как назвать ребенка, возьмите семейное древо и посмотрите имена ваших прапрабабушек и прапрадедушек. Они носили истинно татарские имена, которые будут всегда модными. Поэтому самая первая обязанность родителей – выбрать красивое имя и провести ритуал имянаречения. Сейчас некоторые папы стараются сами совершить имянаречение, произнести азан в ухо ребенку, сказать имя. Конечно, это прекрасно. Когда вы приглашаете имама, это тоже хорошо.

Рустам хазрат: «Лучше совершить жертвоприношение на седьмой день»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Жертвоприношение за ребенка: за мальчика – два барана, за девочку – один»

Следующее, Пророк нам говорит, когда родился ребенок, то по возможности совершите жертвоприношение: за мальчика двух баранов, за девочку – одного. Часто спрашивают, зачем это делать. И у Пророка однажды спросили об этом. Он сказал: чтобы ребенок был здоровым, чтобы он не болел. Лучше совершить жертвоприношение на седьмой день.

Следующее, что необходимо сделать, и многие папы боятся этого, но Пророк учил, чтобы по возможности также на седьмой день или попозже нужно сбрить волосы с головы ребенка. Затем следует взять эти волосы, взвесить их и получившийся вес перевести в серебро и раздать эту сумму в качестве садака.

Многие говорят: «Зачем это делать?», им страшно. Но ислам никогда не противоречит науке: если где-то возникают какие-то недопонимания, значит, мы еще не изучили хорошо этот вопрос. При сбривании идет определенный массаж, и это влияет на зрение, на слух ребенка, то есть ребенок начинает развиваться.

«Следующая наша обязанность – это дать образование»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обрезание: чем раньше, тем лучше»

Далее, если родился мальчик, нужно сделать обрезание. Меня очень часто спрашивают: «Хазрат, а когда его нужно делать? Вот мы ходили в больницу, нам сказали – в три годика».

Пророк нас учит, что чем раньше сделать обрезание, тем лучше, рекомендуется на седьмой день. Чем раньше вы сделаете, тем меньше будет стресса у ребенка. За подобной услугой обращайтесь к профессионалам, в частности к хорошим хирургам, которые имеют опыт.

Все вышеназванные вещи необходимо выполнить после рождения ребенка.

Следующая наша обязанность – это дать образование. Очень часто нас спрашивают, с какого возраста ребенка нужно обучать молитвам. Есть одна поучительная история. Однажды в древности один молодой папа с радостью прибежал к одному из величайших имамов и обратился к нему: «У меня родился ребенок, когда я могу начать обучать его?» Тогда этот величайший ученый сказал: «Сынок ты уже опоздал на 9 месяцев». Когда ребенок находится еще под сердцем у мамы, он уже как губка все впитывает.

Наши дети будут похожи на нас, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок рос в любви, в заботе и видел, как вы заботитесь о маме или как мама заботится о папе.

«Если вам понравилось несколько имен, обратитесь к имаму, с которым вы можете посоветоваться»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Имена должны быть мусульманскими и с благим значением»

– Какие имена дозволено давать детям-мусульманам?

– Выбор имени – это очень важная вещь. У нас очень много различных имен, но если мы посмотрим их значение, то оно, к сожалению, недопустимое. Имена должны быть мусульманские, с мусульманским значением, мусульманских народов.

Поскольку мы татары, мы больше выбираем татаро-мусульманские имена. Если вам понравилось несколько имен, обратитесь к имаму, с которым вы можете посоветоваться. Для этого даже необязательно приходить в мечеть. Вы можете написать нам сообщение, и мы подскажем, что эти имена можете выбрать, а эти имена не подходят. Посоветуйтесь с родителями, посоветуйтесь с имамами и выберите самое достойное, красивое, мусульманское и хорошее по значению имя для вашего ребенка.

«В Судный день Всевышний позовет человека тем именем, по которому к нему все обращаются»

Фото: © «Татар-информ»

«Сглаз и колдовство не касаются имени, они касаются человека»

– А могут ли родители поменять имя ребенку и нужно ли менять документы?

– Иногда к нам приходят и просят дать ребенку имя, которое никто не будет знать, – это необходимо, чтобы ребенка не сглазили. Раз просят, мы дадим имя, но нужно понимать, что сглаз, колдовство и другие вещи не касаются имени, они касаются человека. Поэтому такую практику нельзя назвать правильной. Именем человека считается то, по которому к нему все обращаются. В Судный день Всевышний этим именем его позовет.

Когда вы решили поменять имя ребенку, если есть возможность, сделайте всё, чтобы у него потом не было проблем. Все документы приведите в порядок в соответствии с новым именем.

Также к нам приходят люди уже пожилого возраста. В советское время они родились, и в то время им давали имена. Предположим, он возьмет себе новое имя – Мухаммад. Но он уже пожилой человек, у него все имущество на старом имени, да и идти менять имя в документах ему будет проблематично. В таком случае менять документы, наверное, не имеет смысла.

«Все исходит от Всевышнего, не влияет на здоровье ребенка то, что мы нарекли его каким-то «тяжелым» именем»

Фото: © «Татар-информ»

«Не влияет на здоровье ребенка «тяжелое» имя»

– А влияет ли имя на судьбу человека, на его качества, на его состояние здоровья?

– В то время, когда вы еще не успели выбрать имя ребенку, – когда он находится в утробе матери – на 120-й день приходит ангел и вдувает ему душу по велению Всевышнего. И здесь Всевышний велит ангелу записать судьбу: сколько он проживет, его пропитание, квартиры, зарплаты, пенсии, будет ли он счастлив или несчастен. Если мы видим, что ребенок часто болеет, то мы обращаемся к Всевышнему и просим для ребенка здоровую и долгую жизнь. И усердствовать в этом нужно в пятницу, День Арафа, во время уразы, когда принимаются наши молитвы. Все исходит от Всевышнего, не влияет на здоровье ребенка то, что мы нарекли его каким-то «тяжелым» именем.

