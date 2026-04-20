Общество 20 апреля 2026 14:12

Казанский имам рассказал, как родителям не сглазить ребенка

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ребенка могут сглазить даже самые близкие ему люди – родители. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Даже семью можно сглазить. И поэтому Пророк нас учит: "Когда вы смотрите на ребенка или смотрите на что-то красивое, скажите: "Субханаллах" ("Пречист Аллах"), "Альхамдулиллях" ("Хвала Аллаху"). И вот эти молитвы сводят сглаз», – сказал Хайруллин.

Также имам посоветовал как можно раньше провести все процедуры, связанные с рождением ребенка: имянаречение, акика, обрезание и др.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: как обезопасить детей от сглаза и защититься от порчи».

#ислам #мусульмане
