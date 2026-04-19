Чай с хазратом: как обезопасить детей от сглаза и защититься от порчи

Сглаз и порча считаются явлениями, связанными с колдовством, которое запрещено в исламе. Как обезопасить себя и своих детей от сглаза? Что делать, если навели порчу, и может ли проклятие передаваться по наследству? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Рустам Хайруллин: «Конечно же, ислам признает существование и сглаза, и порчи»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Придут такие времена, когда большинство смертей будут именно из-за сглаза»

– Рустам хазрат, признает ли ислам существование сглаза и порчи?

– Конечно же, ислам признает существование и сглаза, и порчи. Наш любимейший Пророк сказал в своем изречении: «Сглаз – это истина». И в другом страшном изречении он сказал, что придут такие времена, когда большинство смертей будут именно из-за сглаза. Порой иногда даже задумываешься, а не пришли ли те времена, потому что порой врачи не могут поставить диагноз, а человек прямо сохнет на глазах и уходит из этого мира. Возможно, это сглаз или порча. Иными словами, это все есть. И сейчас, наверное, это целая бизнес-индустрия. И работают они, к сожалению, на шайтана.

– Некоторые родители рисуют своим детям точку на лбу или вешают ниточку якобы для защиты от сглаза. Разрешается ли это?

– Здесь нужно понять очень тонкую грань. Мы рисуем точку на лбу, вешаем ниточку или булавку на ребенка или же в машине мы вешаем предмет с дуа и думаем, что вот эта точка, эта булавочка, этот предмет в машине – именно они защищают. На самом деле нет. Оно не защищает, защищает сам Творец. На каком языке, как бы мы его ни называли: Аллах, Бог, Господь. А эти вещи, допустим, если ребенку мы нарисовали точку или повесили что-то блестящее, – это отвлекает нас. Мы сразу не смотрим на ребенка, этот предмет уводит глаз, но защищает Аллах. Или, допустим, мы вешаем в машине какое-либо дуа. Вешаем для того, чтобы, когда ты заводишь машину, сказать: «Бисмиллях». Не этот предмет защищает, он нам лишь напоминает: «Обратись к тому, кто тебя защищает», и мы обращаемся к Аллаху.

«Даже мы, самые близкие, можем сглазить ребенка»

– Некоторые стараются не выкладывать фотографии ребенка в соцсети, опасаясь сглаза. Можно ли сглазить по фотографии? И могут ли сами родители сглазить своего ребенка?

– Даже мы, самые близкие, можем сглазить ребенка. И вообще есть такое высказывание, что счастье любит тишину. Поэтому мы часто видим, когда девушки выкладывают детей, семью, как муж ей подарил подарок, а потом приходят и со слезами на глазах жалуются: «Хазрат, муж поменялся, он стал другим».

Даже семью можно сглазить. И поэтому Пророк нас учит: «Когда вы смотрите на ребенка или смотрите на что-то красивое, скажите: «Субханаллах» («Пречист Аллах»), «Альхамдулиллях» («Хвала Аллаху»). И вот эти молитвы сводят сглаз. Поэтому, когда нас приглашают на имянаречение в дома, мы всегда учим родителей: «’’Субханаллах’’ скажите, ‘’Альхамдулиллях’’ скажите». И этими словами мы не хотим сглазить ребенка, но этими словами мы еще раз защитим ребенка. Кроме того, мы должны постараться как можно раньше наречь его именем, как можно раньше сделать жертвоприношение, чтобы ребенок был под защитой Аллаха.

– Какие еще способы есть для защиты ребенка от сглаза?

– Есть определенная молитва, которую родители читают, когда куда-то отпускают ребенка. Допустим, отправляете ребенка в садик или отпускаете его в школу, здесь есть определенная молитва. В переводе она звучит так: «О Аллах! Я вверяю своего ребенка тебе, защити его, убереги его». Мы прекрасно знаем, что молитвы мамы и папы принимаются. Поэтому всегда, когда отправляете ребенка куда-либо, читайте эти молитвы Всевышнему.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После похода к гадалке в течение сорока дней намаз не будет принят

– Какое наказание ждет человека за связь с колдовством?

– Пророк приводит несколько примеров, связанных с колдовством. Например, человек даже не верит в это, но просто идет к гадалке, чтобы испытать судьбу и проверить. У подобного человека в течение сорока дней намаз не будет принят. Допустим, мы просто взяли, открыли журнал, и там гороскоп. Просто для интереса прочитали, не поверили в это, – в этом случае намаз может 40 дней не приниматься.

Поэтому мы от этого должны быть далеки. И пусть Всевышний защитит нас от этого.

– Как быть человеку, если есть подозрения, что на него навели порчу?

– Если есть подозрения, в первую очередь мы должны убраться дома. У нас дома всегда должна быть чистота. Дома мы должны читать молитвы, намаз, говорить азан, чтобы защитить свой очаг. Если не помогает, то в этом случае обращайтесь к имамам. Есть определенные имамы, которые очищают человека от подобных воздействий.

Фото: © «Татар-информ»

«Мольба обиженного человека может навлечь проклятие»

– Может ли проклятие передаваться по наследству?

– Вопрос проклятия не связан даже с бесами и колдовством, он больше связан с какими-либо обидами. Пророк говорил: «Дуа обиженного человека принимается». Допустим, кого-то обидели, и он со зла говорит: «Я проклинаю тебя и твой род», и Всевышний может это принять и сделать. Если мы чувствуем, что у нас в роду что-то такое происходит, нужно повспоминать: никого ли мы не обидели? Если обидели – извиниться.

Иными словами, очень тонко нужно следить за своим языком, особенно в те моменты, когда принимаются наши дуа. А так, чтобы именно колдовство передавалось из поколения в поколение, этого нет, потому что Всевышний говорит, что каждый будет отвечать за свои дела сам.

