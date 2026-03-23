Казанский имам рассказал, как правильно совершать джаназа-намаз по усопшему

Для совершения джаназа-намаза по умершему желательно привлечь как можно больше верующих. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Наш любимый пророк сказал, что лучше всего, если на джаназа-намазе будет 20 человек, которые читают намаз, держат уразу, и тогда усопший зайдет в рай. Поэтому постарайтесь по возможности договориться с имамами мечети о том, чтобы совершить молитву у них, допустим, после полуденного намаза, где много людей выходят, и они будут участвовать в заупокойной молитве вашего близкого человека», – сказал Хайруллин.

Он добавил, что в заупокойной молитве могут принимать участие не только люди, знавшие покойного, но и любые верующие.

