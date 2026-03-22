Чай с хазратом: как проходят похороны в исламе – джаназа и поминовение

Каждый человек рано или поздно покидает этот мир. О том, какие процедуры нужно провести после смерти человека, как живые могут улучшить положение усопших на том свете, в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





«Если человек перед смертью скажет шахаду, то он попадет у рай»

– Рустам-хазрат, какие обряды нужно провести, когда человек умер?

– У нас, у мусульман, есть два понятия: фардуль-аин и фардуль-кифая. Фардуль-аин – это то, что должен каждый. Фардуль-кифая – такое действие, если один человек сделал, то со всех остальных спадает грех. Если пришло горе, то проводить человека по канонам ислама – это фардуль кифая. Кто-то из нас это должен сделать, проводить его в последний путь.

Если мы чувствуем, что наш близкий родственник уходит, мы должны его навестить, позаботиться о нем, успокоить близких, постараться, чтобы рядом сидел человек, который будет подсказывать слова веры: «Ля иляхя илля Аллах» («Нет бога, кроме Аллаха»). Если последними для человека станут эти слова, он напрямую попадет в рай.

Если настал этот момент, мы тело умершего должны правильно положить: руки вдоль тела, глаза закрыть, по возможности подвязать рот.

Также есть специфический вопрос – вопрос вскрытия. Мы сообщаем врачам о смерти человека. И в этой связи хочу порекомендовать каждому, чтобы он при жизни наблюдался у врачей. Когда родственники усопшего обратятся к врачу, он уже будет иметь представление об этом человеке и без особых процедур выдаст справку о смерти. Если вдруг он не наблюдался у врачей, то в этом случае могут провести вскрытие, поскольку есть определенный регламент его проведения, и только потом выдадут справку о смерти. Поэтому, чтобы уберечь нашего близкого, нашего знакомого, нашего родственника от вскрытия, необходимо, чтобы он обследовался у врачей.

Когда уже мы получили справку о смерти, мы договариваемся с имамом мечети. Сейчас во многих мечетях есть места для омытия тела, где нашего близкого омоют, завернут в саван, где прочитают джаназа-намаз.

«Лучше хоронить там, где умер»

– Бывают случаи, когда человек умирает не на родине, а в другой стране или другом городе. Где его следует похоронить?

– Есть правило, что лучше хоронить там, где человек умер. Допустим, вы поехали куда-то отдыхать, и вот такой момент произошел там, значит, лучше похоронить этого человека там, в той махалле, а не перевозить его тело.

Кроме того, еще при жизни переговорите с вашими близкими о том, где бы они хотели быть похороненными. Если ваш близкий человек призывает увезти его в деревню, похороните в деревне. Но еще при жизни постарайтесь навещать эту деревню, потому что во многих селах есть такое правило, что они чужих людей не пускают. Даже если он и родился там, но уже давно туда не приезжал и стал для местных чужим. Поэтому постарайтесь навещать эту деревню.

«В джаназа-намазе может участвовать любой верующий»

– Как правильно совершить заупокойную молитву по усопшему?

– Наш любимый пророк сказал, что лучше всего, если на джаназа-намазе будет 20 человек, которые читают намаз, держат уразу, и тогда усопший зайдет в рай. Поэтому постарайтесь по возможности договориться с имамами мечети о том, чтобы совершить молитву у них, допустим, после полуденного намаза, где много людей выходят, и они будут участвовать в заупокойной молитве вашего близкого человека.

– Получается, что в джаназа-намазе могут участвовать не только родственники?

– Конечно, может участвовать любой верующий. Вот, допустим, когда мы посещаем священную Мекку, то там после прочтения намаза имам объявляет о том, что сейчас будут читать джаназа-намаз. И вы представляете, сколько там человек в нем участвует.

– Могут ли женщины посещать кладбище?

– Именно в процессе похорон женщинам лучше не ехать на кладбище, это запрещено. Женщинам нужно остаться дома, пока мужчины хоронят.

А после похорон уже, чтобы ухаживать за могилой или там помолиться, женщины имеют право посещать.

Именно в момент горя, когда человека предают земле, женщин не должно быть рядом. Для покойного лучше, чтобы вы остались дома, чтобы вы читали «Ясин», чтобы вы дома навели порядок.

«Ушедшие из этого мира слышат нас»

– Во время посещения кладбищ есть такая практика, когда люди разговаривают с покойным. А слышат ли нас усопшие?

– Да, наш любимый Пророк сказал, что ушедшие из этого мира нас слышат. Даже если мы не у могилы находимся, а просто подняли руки и просим Всевышнего о даровании рая для матери. И эти слова тут же доносятся до нее, и тут же она получает награду за наши слова. Поэтому нужно, чтобы мы чаще молились за наших близких, это не значит, что обязательно приглашать хазрата. Каждый день хазрата невозможно приглашать, это тяжело. А вот просто сами два-три слова сказали.

– Нужно ли просить за усопших на арабском или можно на родном языке?

– Конечно же, если вы читаете аяты Корана, то они будут зачитываться на арабском языке, а сама молитва – на любом языке, который вы понимаете.

– Как мы можем помочь своим усопшим родственникам, которые покинули этот мир?

– У любого человека, который покидает этот мир, есть ответственность. Допустим, перед людьми есть ответственность. Если он у кого-то занял деньги и забыл вернуть, наследники должны из его имущества закрыть эти долги перед людьми.

Также у усопшего могут быть долги перед Всевышним. Допустим, он читал намаз, а вот перед смертью неделю болел и не смог читать намаз или уразу не смог держать. И родные эти дни должны постараться закрыть. Если это была ураза – накормить нуждающихся. Если остались намазы – за него прочитать их.

Далее, если мы хотим, чтобы у нашего родителя место в раю улучшилось, то мы уже можем от его имени кормить бедняков, посадить дерево, строить мечеть. Просто купите кирпичик для этой мечети от имени вашего близкого человека. Также можно совершить хадж, сделать курбан.

«Аш на 3-й, 7-й и 40-й день – это национальная традиция»

– У нас принято проводить аш на 3-й, 7-й и 40-й день после смерти человека. Узаконено ли это с точки зрения религии или это скорее национальный обычай?

– Это наша национальная традиция, когда мы от имени умершего собираем близких, читаем Коран, кормим людей, даем садака. В принципе, эти мероприятия, если есть возможность, мы можем каждый день проводить. Если не можем, то хотя бы в эти дни.

Мы слышим от некоторых наших братьев, которые говорят, что не надо проводить аш ни на 7-й день, ни на 40-й. Я в таких случаях обычно отвечаю: «Представь, вот настал момент и для тебя, и для меня. Нас омыли, положили, все, и мы предстали перед Создателем. И Создатель спрашивает: а где намаз, а где ураза? И к кому нам обратиться – к детям? Но дети нас не слышат». Мы не слышим то, что нам хотят сказать покойные. И поэтому, пока мы еще живы, мы должны позаботиться о тех, кто ушел из этого мира.