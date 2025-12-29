Казанский имам объяснил, могут ли мусульмане поздравлять других с Новым годом

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мусульмане, поздравляя с Новым годом окружающих, могут делать за них дуа. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Лично я, поздравляя с Новым годом, делаю дуа: пусть Всевышний дарует в наступающем году счастье, здоровье, благополучие, пусть он убережет от всех бед. Мы прекрасно понимаем, что счастье, здоровье, благополучие – это от Всевышнего. И поэтому здесь мы можем, воспользовавшись этим, попросить у Создателя, чтобы он им даровал свою благодать. Если вас поздравили с Новым годом, то ответьте: "Спасибо, и вам в Новом году счастья, здоровья и благополучия"», – сказал Хайруллин.

Полный текст интервью Рустама Хайруллина в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в материале «Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо».