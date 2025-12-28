Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Совсем скоро в нашей стране отпразднуют Новый год. Могут ли мусульмане отмечать этот праздник, разрешается ли дарить и принимать подарки, участвовать в новогодних утренниках, загадывать желания под бой курантов и верить в Деда Мороза – «Татар-информу» в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Имам Хайруллин объяснил, могут ли мусульмане праздновать Новый год

«Новый год ­– это возможность покаяться»

– Можно ли мусульманам отмечать светские праздники, включая Новый год?

– Для начала нам следует разделить понятия религиозных и светских праздников. Есть наши сугубо религиозные мусульманские праздники, о которых нам говорил пророк, – Ураза-байрам и Курбан-байрам – и день пятницы. Также упомянем благословенные вечера, в которые происходили значимые в истории ислама события.

Есть светские праздники – 8 Марта, 23 февраля, Новый год, День матери, День отца. Есть другие религиозные праздники, не относящиеся к мусульманам, как Рождество.

Мы с вами живем в мультикультурном обществе, где наши соседи могут быть сугубо светскими людьми, атеистами, а с другой стороны может быть сосед у нас христианин, и вот мы вместе живем в едином обществе.

И, конечно же, Новый год – это тема, по которой поступают тысячи вопросов. Но мы должны вспомнить слова нашего любимого пророка Мухаммада, который говорил, что если куда-то приходит ислам и там есть что-то, что не противоречит исламу, то это является исламом.

Лично для меня Новый год ­– это возможность покаяться, потому что на протяжении года где-то я делал хорошее, где-то я забывал делать хорошее, где-то я разозлился. Иными словами, для меня это повод в этот вечер покаяться перед Всевышним и в этот вечер у Всевышнего попросить благо на следующий год.

Я то же самое делаю, когда у нас наступает мусульманский новый год – начинается месяц Мухаррам, – тогда я каюсь и прошу, чтобы Всевышний дал семье нашей, детям нашим, обществу нашему, государству нашему свою благодать.

Представьте, ваш ребенок ходит в школу или в садик, и наступает Новый год. У него в классе 30 детей – 29 детям подарили подарок, а вашему ребенку не подарили. Вот он как себя будет чувствовать психологически? Всем дали подарки, а я вот мусульманка или мусульманин, и мои родители не скинулись на подарок и мне подарок не достался. Конечно, он будет себя чуть-чуть униженнее чувствовать.

Мы живем в светском государстве, и в предновогодние дни все-таки мы должны научиться, чтобы наши дети не чувствовали себя ущемленными, а наоборот, чувствовали себя лучше, чтобы они и на Новый год получали подарок, и на Ураза-байрам, и на Курбан-байрам, и на другие праздники.

«Лично для меня Новый год ­– это возможность покаяться, потому что на протяжении года где-то я делал хорошее, где-то я забывал делать хорошее, где-то я разозлился»

– Могут ли мусульмане поздравлять окружающих с Новым годом и как им самим реагировать на такие поздравления?

– Лично я, поздравляя с Новым годом, делаю дуа: пусть Всевышний дарует в наступающем году счастье, здоровье, благополучие, пусть он убережет от всех бед. Мы прекрасно понимаем, что счастье, здоровье, благополучие – это от Всевышнего.

И поэтому здесь мы можем, воспользовавшись этим, попросить у Создателя, чтобы он им даровал свою благодать. Или кто-то зайдет ко мне и скажет: «Хазрат, пусть Всевышний в этот день вам даст здоровье, благодать, пусть ваши все молитвы сбудутся». Мне это будет приятно. И я стараюсь подобными пожеланиями просить у Аллаха для людей в Новом году. И поэтому, если вы чувствуете внутри себя дискомфорт, поступайте как я. Если вас поздравили с Новым годом, то ответьте: «Спасибо, и вам в Новом году счастья, здоровья и благополучия».

«Подарок должен быть халяльным»

– Можно ли мусульманам дарить и принимать подарки по случаю Нового года?

– Когда мы покупаем детям какой-то подарок, мы, как мусульмане, всегда обращаем внимание на дозволенность. Даже когда дарят сладкие подарки: среди конфет могут быть те конфеты, которые можно, и те, которые нельзя.

Поэтому мы должны стараться, чтобы этот подарок был халяльным. Что касается наших соседей, которые могут к нам зайти и подарить что-то. В пакете может быть колбаса, может быть алкогольная продукция. Во-первых, я бы посоветовал, если мы хотим кому-то сделать приятное, изучить этот вопрос. Допустим, наш сосед христианин, и мы хотим подарить что-то христианину. Уточните, что можно дарить, а что нельзя. А вдруг у него пост, а мы ему шашлык принесем, который ему есть нельзя. Мы всегда должны понимать, кому мы дарим и какой подарок мы дарим.

Если вы дарите мусульманину, то обязательно обратите внимание на халяльность, чтобы это было дозволено. Даже если до этого он принимал нехаляльные подарки, возможно, он раньше не знал, что это для него запрещено.

Дарить и принимать запрещенное мы не имеем права. Если же такие пакеты с запрещенным все-таки вам подарили, конечно, мы не можем сказать: «Нет, забери и больше ко мне никогда не приходи с подобными подарками». С другой стороны, мы можем посмотреть и сказать: «Рахмат, прекрасный подарок, но понимаешь, мне это нельзя, я не ем свинину и не пью спиртосодержащее». Мы должны быть добрее, мы должны быть отзывчивее.

«Что касается утренника или новогодней елки, мы должны позволить ребенку сходить туда: «Иди на утренник, можешь Деду Морозу стишок рассказать, но ты знаешь, что все в этом мире от Всевышнего, все в этом мире дает Всевышний»

– Могут ли родители-мусульмане разрешать своим детям участвовать в новогодних утренниках в школах или детсадах? И могут ли они сами участвовать в таких мероприятиях?

– Сейчас наши дети настолько продвинуты, что они лучше нас разбираются в любой вещи. Допустим, даже когда ребенок пишет письмо Деду Морозу, он понимает, что этот Дед Мороз живет с ним вместе в одной квартире. И что этому Деду Морозу будет легче, взяв это письмо, понять, что хочет сын или дочь в качестве подарка.

Что касается утренника или новогодней елки, мы должны позволить ребенку сходить туда: «Иди на утренник, можешь Деду Морозу стишок рассказать, но ты знаешь, что все в этом мире от Всевышнего, все в этом мире дает Всевышний». Поэтому здесь мы должны делать прививку верой.

Мы, к сожалению, видим, когда некоторые семьи закрывают своих детей и не выпускают их ни в садик, ни в школу, говоря, что у нас домашнее образование. Но ваш ребенок со временем вырастет и выйдет в общество.

То, что наш ребенок пришел на утренник, рассказал стих на родном языке, я считаю, это будет только плюсом, но именно мы должны объяснять, делать прививку верой.

«Дед Мороз приходит, но это просто человек, а не чудо»

– Дед Мороз – главный персонаж Нового года. Как правильно детям объяснить, кто он такой?

– Пророк Мухаммад нас учил, что с любым человеком мы разговариваем на его языке. Если это ребенок, значит, мы говорим на языке ребенка. Просто представьте, что вы тоже ребенок, вы верите в доброе, светлое и что-то хорошее. И сейчас если вы скажете: «Нет, это харам», наверное, ребенок просто закроется от вас и перестанет вас слышать. И здесь мы с ним должны общаться как со своим другом: «Вот понимаешь, мы живем в обществе, где мало праздников, и мы стараемся делать их: Дед Мороз одевается, надевает бороду и рассказывает стихи – это такая светская традиция, и мы стараемся, чтобы Дед Мороз подарил тебе подарок. Нужно зайти со стороны друга и объяснить, что Дед Мороз приходит, но это просто человек, это не какое-то чудо.

– Существует традиция в 12 ночи во время боя курантов загадывать желание. Как к этому относится ислам?

– Желание – это по сути дуа. Оно сбывается или нет не от того, что мы что-то написали на бумаге, потом сожгли эту бумагу, бросили ее куда-то, и все это нужно успеть, пока куранты бьют. Наше дуа не зависит ни от курантов, ни от бумаги, ни от того, успели мы или нет, а зависит только от Всевышнего.

Когда мы письмо пишем, мы пишем адресата. Если адрес неправильно укажешь, то это письмо уйдет не туда. Мы, взрослые люди, тоже хотим сказку и начинаем верить в то, что желания сбудутся. Мы, мусульмане, верим, что любая мечта – это обращение к Всевышнему, мы просим у него. И Пророк в своем изречении сказал: «С каким намерением мы что-то делаем, оно так и будет». Если думать, что бумажка с моим желанием сгорит и все сбудется, – это греховно. А поднять свои руки и обратиться к Всевышнему – это благо. Новогодняя ночь ничем не отличается от других, но это возможность, когда мы можем у Всевышнего попросить и покаяться.

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

