Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

Существуют виды спорта, которыми мусульманам заниматься не следует. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк запрещал, чтобы мы били другого по лицу, допустим. Именно причинение боли человеку, нанесение ударов по лицу, запрещено, даже если это будет шуткой или в рамках спортивных соревнований», – сказал Хайруллин.

