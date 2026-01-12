news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 января 2026 10:28

Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

Читайте нас в
Телеграм
Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Существуют виды спорта, которыми мусульманам заниматься не следует. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк запрещал, чтобы мы били другого по лицу, допустим. Именно причинение боли человеку, нанесение ударов по лицу, запрещено, даже если это будет шуткой или в рамках спортивных соревнований», – сказал Хайруллин.

Полный текст интервью Рустама Хайруллина в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в нашем материале «Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал».

читайте также
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал
#спорт #ислам #имам #мусульмане #Религия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

11 января 2026