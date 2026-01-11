Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Какие виды спорта запрещены в исламе, а какими заниматься желательно? Могут ли мусульмане посещать тренажерный зал? На эти и другие вопросы в рамках проекта «Чай с хазратом» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пророк всегда пропагандировал здоровый образ жизни»

– Рустам хазрат, как ислам относится к спорту?

– Меня очень радует то, что спорт становится модным. Почему? Потому что иногда идешь по улице и видишь, как некоторые молодые девушки курят: кто-то электронную сигарету, кто-то обычную сигарету. И то, что спорт становится модным, что здоровый образ жизни среди молодежи становится модным, это, конечно же, очень прекрасно.

Наш любимый Пророк всегда выступал за здоровый образ жизни. Он сам тоже занимался спортом, даже приводится хадис, что он старался со своей семьей заниматься спортом: даже с супругами бегал наперегонки. Также он занимался борьбой. Он всегда пропагандировал здоровый образ жизни, поэтому спорт – это жизнь, движение – это жизнь, хорошо, что наша молодежь занимается спортом.

– Какими видами спорта желательно заниматься мусульманам, а от каких лучше воздержаться?

– Конечно же, есть определенные виды спорта, которыми заниматься нельзя. Пророк запрещал, чтобы мы били другого по лицу, допустим. Именно причинение боли человеку, нанося удары по лицу, запрещено, даже если это будет шуткой или в рамках спортивных соревнований.

Наш Пророк любил борьбу, и именно борьба является сунной. Если мы посмотрим на мусульманские республики, Чечню или Дагестан, – они там все борцы, потому что этим занимался Пророк, и Пророк это любил.

«Наш Пророк любил борьбу, и именно борьба является сунной» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Опусти свой взор, закрой свои уши и занимайся»

– Могут ли мусульмане ходить в тренажерный зал?

– По милости Всевышнего сейчас существуют спортзалы, где есть гендерные разделения: один день занимаются мужчины, в другой день – женщины. Мы при мечети «Гаиля» также открыли спортзал, где женские и мужские группы занимаются отдельно.

Есть и обычные спортзалы, где есть тренажеры, играет музыка, работают тренеры. Конечно, здесь есть определенные вещи, на которые нужно обратить внимание. Первое – за наши глаза мы будем отвечать. Если мы увидели полуобнаженную спортсменку или девушку и глазами на нее засматриваемся – это грех. Посещая подобный спортзал, нужно постараться, чтобы мы на это внимания не обращали, чтобы мы не засматривались на подобных девушек.

Если играет музыка, и порой нецензурная, то сейчас у нас у всех есть наушники. Вы можете в них включить какую-нибудь лекцию или подкаст и слушать их. Опусти свой взор, закрой свои уши и занимайся, тем самым ты получишь благо и не получишь греха. А если парень туда приходит, чтобы лицезреть девушек или познакомиться с какой-то девушкой, то Пророк сказал, что по его намерениям ему будет и воздаяние.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Смотреть на очертания тела запрещено и показывать тоже запрещено»

– Какие части тела должны быть прикрыты при посещении зала? Разрешается ли носить обтягивающую одежду?

– Что касается наших прекрасных половинок, наших жен, наших дочерей и матерей, если они хотят посещать спортзал, то сейчас мы видим, что в мусульманских магазинах продаются спортивные костюмы для мусульманок, которые прикрывают аурат и не обтягивают тело.

Смотреть на очертания тела запрещено и показывать тоже запрещено. Поэтому мужьям, чьи жены ходят в зал, нужно позаботиться и купить соответствующий костюм. Когда вы думаете, что же подарить, – подарите подобный костюм, чтобы она могла спокойно, не нарушая норм ислама, заниматься спортом.

– Как быть мужчинам, которые занимаются игровыми видами спорта и зачастую носят форму с открытыми коленями?

– Будучи родителями, мы несем полную ответственность за наших детей, за те постыдные места, которые должны быть закрыты. Мы прекрасно понимаем, что у мужской половины это от пупка и до колен включительно. Какой бы вид спорта ни был, какой бы отдых ни был, эти части тела должны быть закрыты у мужчин, у сыновей, у внуков.

Соответственно, когда нам выдают спортивную форму, мы должны постараться, переговорив с тренером, чтобы прикрыть колени. Например, можно надеть под шорты специальные штаны, чтобы у него колени были закрыты.

Сейчас мир открыт, мы можем видеть, как мусульманские команды по футболу и другим видам спорта выходят на поле, и действительно у них колени закрыты, и это ни в коем разе не мешает играть ни в футбол, ни в волейбол, ни в баскетбол.

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

