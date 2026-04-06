Казанский имам объяснил, как шайтан воздействует на человека

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Шайтан не может человека заставить совершить грех, он может лишь направить к этому. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Допустим, мы собрались навестить родителей, накормить родителей, поухаживать, перекопать огород, еще что-то. И тут же шайтан нам подсказывает в наше ушко: "Ты что, у тебя же и так много работы, давай потом. Потом, на следующей неделе ты съездишь". И человек уже сам выбирает, сделать или не сделать, совершить или не совершить», – сказал имам.

Он добавил, что в Судный день человек не сможет оправдать свои грехи наущениями шайтана.

«Есть изречение, что в Судный день Всевышний спросит: "А почему ты, человек, творил бесчестие?" Тогда он скажет: "О Аллах, я не виноват, меня шайтан заставил". И Аллах тогда подымет шайтана. И шайтан скажет: "О Аллах, я ему только советовал, он сам выбирал"», – отметил Хайруллин.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в материале «Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека».