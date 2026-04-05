Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Признает ли ислам существование нечистой силы? Как человеку защититься от влияния шайтана? Кто такие джинны и могут ли они нанести вред человеку? Об этом и не только в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





«До человеческой цивилизации в этом мире была цивилизация джиннов»

– Рустам хазрат, признает ли ислам существование нечистой силы?

– Конечно же, ислам признает потусторонний мир, и сам Всевышний даже говорит, что он сотворил всё, включая параллельные цивилизации. Мы вместе с вами смотрим фильмы, смотрим мультфильмы детские, когда там человек умирает, уходит из этого мира и его душа там бродит.

В данном случае ислам трактует по-другому. Если наступает для человека его последний момент, то за его душой приходят ангелы, и от ангелов не убежишь, не побродишь. Если у него остались незавершенные дела, то ислам говорит: если дела мы в этом мире не завершили, то мы предстанем перед Всевышним и за эти незавершенные дела мы будем нести ответственность.

– Кто такой шайтан? Кто такой джинн? И в чем разница между ними?

– Если исторически посмотреть, то Коран описывает это. До человеческой цивилизации в этом мире была другая цивилизация – цивилизация джиннов. И среди джиннов также были те, которые веруют, и те, которые не веруют. Тех, которые не верили и творили всякое нечестие, называли шайтанами во главе с главным шайтаном – Иблисом. Иблис – он джинн, но не каждый джинн – шайтан. Среди джиннов есть и верующие, среди джиннов есть и шайтаны.

«Есть у шайтана помощник – наше эго»

– Как шайтан воздействует на человека?

– Конечно же, шайтан не может нас заставить сделать что-то нехорошее. Он только может нам посоветовать, подсказать, что можешь сделать это, а можешь не сделать.

Допустим, мы собрались навестить родителей, накормить родителей, поухаживать, перекопать огород, еще что-то. И тут же шайтан нам подсказывает в наше ушко: «Ты что, у тебя же и так много работы, давай потом. Потом, на следующей неделе ты съездишь».

И человек уже сам выбирает, сделать или не сделать, совершить или не совершить. Поэтому даже есть изречение, что в Судный день, когда Всевышний спросит: «А почему ты, человек, творил бесчестие?» Тогда он скажет: «О, Аллах, я не виноват, меня шайтан заставил». И Аллах тогда подымет шайтана. И шайтан скажет: «О, Аллах, я ему только советовал, он сам выбирал».

Есть изречение у Пророка, что шайтан, как кровь, течет по нашим венам, что он очень близок к нам. Есть у него помощник – это наше эго, наш нафс, который всегда играет в ворота шайтана. И поэтому шайтан полностью использует и наше эго, и он всегда рядом с нами. Поэтому пусть Всевышний всегда нас уберегает от наущений дьявола.

– А можно ли как-то избавиться от шайтана или минимизировать его влияние?

– Наш любимый Пророк Мухаммад научил нас тому, что Аллах дал нам определенные инструменты, благодаря которым шайтан к нам не подходит. Первое – это аят «аль-Курси». Помните, даже наши мамы и бабушки над дверью всегда вешали аят «аль-Курси». Мы сейчас продолжаем эту традицию, но не зная даже смысла, зачем они над входной дверью вешали. Пророк сказал, кто выйдет из дома, читая этот аят, до того момента, пока он не вернется домой, Аллах дает ему еще одного ангела-хранителя, который будет его хранить от бесов, от шайтанов, от самого дьявола, и он вернется с благом домой.

Во-вторых, были такие случаи, что, допустим, Пророка касался сихр (колдовство), которое тоже идет через шайтанов. И тогда Аллах ниспослал три суры: «аль-Ихлас», «аль-Фаляк» и «ан-Нас». И когда Пророк стал их читать, больше его никогда уже это зло не касалось. Поэтому мы часто должны читать эти суры, выходя из дома, приступая к какой-либо работе, ложась спать. В данном случае даже мы сами себе, к сожалению, можем причинить вред. Поэтому если мы увидели, как наши дети или мы сами что-то делаем хорошо, просто скажите: «Субханаллах» или «Альхамдулиллях».

– Как защититься от шайтана во сне?

– Бывает, что мы долго-долго ворочаемся, не можем уснуть или постоянно просыпаемся. В данном случае, во-первых, нужно обратить внимание на ритуальную чистоту – тахарат. Мы перед сном должны полностью умыться, после чего мы ложимся на правый бок и читаем аят «аль-Курси», читаем «аль-Ихлас», «аль-Фаляк», «ан-Нас», и тем самым Аллах нас оберегает, дает дополнительных ангелов, которые защищают нас, и тогда даже во сне шайтан не придет.

«Джинны могут вселяться в людей»

– Может ли джинн вселиться в человека и реально ли его изгнать и вообще в принципе практикуется ли такая практика у нас?

– Да, к большому сожалению, джинны могут вселяться в людей. Это происходит не просто так. Допустим, кто-то решил навредить другому человеку, обратился именно к тем людям, которые пользуются услугами джиннов. Или же человек сильно чего-то испугался. Либо человек ходит в нечистых местах, где множество подобных джиннов.

Да, есть ритуалы изгнания, когда мы молитвы читаем, чтобы этот бес, этот джинн покинул человека. Но не нужно тут же в себе копаться и искать джинна. Вот у меня не получается – наверное, во мне джинн. В данном случае могут быть и болезни. Здесь могут быть и психологические болезни у человека. Конечно же, мы в первую очередь должны обратиться к медикам, чтобы они осмотрели, обратиться к имамам, которые тоже согласованно с медиками сказали бы, что джинна нет.

– По каким признакам можно определить, что в человека вселился джинн?

– Человек всю жизнь был спокойным, уравновешенным, и тут вдруг он стал по любым пустякам злиться, все его раздражает, он кричит, нервничает. Это один из первых признаков.

«Есть нечистые места, где живут джинны, – это туалет и баня»

– Может ли джинн вредить человеку?

– Есть нечистые места, где живут джинны, – это туалет и баня. И поэтому Пророк сказал, чтобы при входе в эти места мы читали определенные молитвы. Есть специальная молитва, ее легко можно найти в интернете: «О, Всевышний, я прошу у тебя защиты от двух видов джиннов, которые проживают в туалете и в бане». И когда мы, повторив эти слова, с левой ноги заходим в нечистые места, то джинны уходят оттуда.

Нужно понимать, что у джиннов есть свои дела, им, как правило, не до нас. Поэтому с этой стороны вообще не переживайте. Но заходя в баню или туалет с левой ноги, читайте вот эту молитву.

