Казанский имам: физическое наказание детей неприемлемо в исламе

Мусульманам категорически запрещается физически наказывать своих детей за проступки или непослушание. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк никогда не бил ни своих детей, ни своих внуков. Поэтому этот метод воспитания в исламе вообще неприемлем», – сказал имам.

Хайруллин посоветовал родителям влиять на своих детей через окружение, к которому они могут прислушаться.

«Конечно же, он нас уже не слышит, он уже подрос, он не слышит ни бабушку, ни дедушку. Он слышит своих ровесников или там своих каких-то блогеров, которые в интернете. Значит, мы его должны направить в нужное русло, чтобы он обратил внимание на тех, кого он будет слушать и слышать», – добавил хазрат.

