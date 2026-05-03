Чай с хазратом: как воспитывать детей, прививать им любовь к исламу и избежать гиперопеки

Одна из важнейших обязанностей родителей по отношению к детям – хорошее воспитание. Как правильно прививать ребенку любовь к религии? Когда нужно приучать к работе по дому? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Рустам Хайруллин: «На родителях лежат обязанности: наречь красивым именем, дать хорошее благое воспитание, дать хорошее образование»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пока дети не женились, за них несут ответственность родители»

– Рустам хазрат, какое внимание ислам уделяет обязанности дать ребенку достойное воспитание?

– Пока дети родились, пока они растут, пока они не женятся или не выйдут замуж, мы как родители за них несем полную ответственность. На нас лежат обязанности: наречь красивым именем, дать хорошее благое воспитание, дать хорошее образование. С самых первых моментов жизни, даже еще когда он находится в утробе у мамы, он уже получает наше воспитание.

Казалось бы, он лежит и ничего не понимает. А как родители общаются, а как близкие общаются, кричим ли мы друг друга, материмся ли мы дома, грешим ли мы, что-то делаем – ребенок это все впитывает. И не зря же говорят психологи, что не нужно воспитывать ребенка, он будет полной вашей копией. И если мы дадим ребенку хорошее воспитание и образование, то получим награду. Не совершив это, мы за это получим грех.

– С какого возраста ребенка нужно приучать к совершению намаза?

– В одной из древних книг рассказывается поучительная история. У одного юноши родился сын, он радостный бежит к имаму и говорит: «Имам, у меня родился ребенок. Мне когда начать его воспитывать?» На что имам улыбнулся и сказал: «Сынок, ты уже на девять месяцев опоздал». Допустим, когда мама прикладывает ребенка к груди, она уже в этот момент говорит: «Бисмиллях».

Обязательным постулатам, таким как намаз, лучше детей обучать с семи лет. Уже с 10 лет старайтесь требовать, чтобы он вместе с вами исполнял эти молитвы. Но ни в коем разе не перегибайте палку, потому что мы в первую очередь должны воспитать в ребенке любовь к уразе, к намазу, а не такое отношение: «Папа меня заставлял, мама меня заставляла». Он же, когда будет рядом с нами, он будет совершать. Когда нас рядом не будет, он не будет это делать.

Вот я помню бабушек, которые в советское время вспоминали своих бабушек и говорили: «Вот мы так рано утром просыпались с бабушкой и кушали сухур». Тогда было время голода, но бабушка смогла воспитать любовь к сухуру.

Да, кто-то из детей полдня уразу держит, кто-то только сладкое не ест, кто-то по-другому. Но нам нужно воспитать любовь, чтобы ребенок сказал: «Все, я готов, я буду сам читать, я буду сам молиться».

– Как правильно прививать детям любовь к исламу?

– Здесь для нас самый первый пример – это наш Пророк. Он всегда с каждым ребенком разговаривал на его языке. И вот его пример воспитания. При жизни внуков Пророка Хасана и Хусейна был такой случай, что они однажды зашли совершить тахарат и видят – мужчина средних лет совершает омовение и делает это неправильно. Напоминаю, это были внуки Пророка. Они могли поругать его за это, но для них был примером Пророк. И тогда Хасан говорит Хусейну: «Смотри, а я что-то путаю? Сперва же руки нужно омыть, потом рот, нос и так далее». И он специально громко это говорит, и тот мужчина обращает внимание и повторяет за ними, после чего замечает, что он что-то делал неправильно.

Поэтому ни в коем случае не наказанием мы должны вести ребенка к любви к исламу.

«Пророк никогда не бил своих детей»

– Что делать, если ребенок не слушается? Можно ли его наказывать?

– Мы обратно возвращаемся к Пророку. Пророк никогда не бил ни своих детей, ни своих внуков. Поэтому этот метод воспитания в исламе вообще неприемлем. Здесь ни в коем случае мы не должны это делать. Но мы понимаем, какое влияние социум оказывает на всех нас.

В подростковом возрасте некоторые дети вступают в конфликт с родителями, они против взрослого поколения, они уже сами умные. Но есть социум, есть его одноклассники, близкие друзья. Значит, нужно подсказать, направить его внимание к тому обществу, где это общество будет влиять на него, где это общество будет подсказывать.

Конечно же, он нас уже не слышит, он уже подрос, он не слышит ни бабушку, ни дедушку. Он слышит своих ровесников или там своих каких-то блогеров, которые в интернете. Значит, мы его должны направить в нужное русло, чтобы он обратил внимание на тех, кого он будет слушать и слышать.

«Не ругайте детей»

– С какого возраста ребенка нужно начинать приучать к труду по дому?

– Когда дети еще маленькие, вы, наверное, обращали внимание, что дочери, например, берут тряпку и пытаются мыть полы. Да, мама потом эти полы перемоет, но не нужно здесь запрещать, а нужно похвалить. Или, к примеру, сын взял гвозди и вбил эти гвозди в пол. Конечно, если мы его отругаем, то он больше никогда в жизни молоток может не взять в руки. Поэтому ругать не нужно, а нужно по-доброму поговорить: «Видишь, когда ты вбил эти гвозди в пол, они причиняют вред. Давай мы их уберем здесь, но вот сюда будем с тобой забивать». То есть нужно приучить, показать на своем примере, но не запрещать и не ругать.

Мы должны научить благому разрешенному пути, но ни в коем разе не запрещенному. Поэтому никогда не ругайте их. Вот нравится ей мыть полы – пусть моет.

– Нередко родители занимаются гиперопекой над детьми, даже когда они становятся взрослыми. Как родителям понять, что уже пора отпустить ребенка, он уже взрослый и самостоятельный?

– У нас при мечети «Гаиля» есть служба знакомств. И я один раз был свидетелем, когда мама возрастом примерно 70 лет вела за ручку 50-летнего сына в службу знакомств. Здесь, наверное, нам не нужно ждать того момента, когда человек, наш ребенок, наш сын или наша дочь уже подросли. Государство нам дает множество возможностей, чтобы мы чуть-чуть наших детей обучили самостоятельности. Допустим, это детские лагеря, сейчас и при мечетях есть лагеря, есть светские лагеря. Поэтому отправляйте детей в лагеря, отправляйте детей к бабушкам и дедушкам, чтобы он рос самостоятельным.

А не так, когда ему исполнилось там 18 лет, вы сказали: «Сынок, до свидания». А он не умеет, он не знает, он не видел этот мир, он не умеет общаться, и мы просто выкидываем его в этот мир. Поэтому мы его начинаем готовить к жизни еще с детства.

– Бывают случаи, когда ребенок уже взрослый, но он упорно не хочет жениться. Как в таком случае родители могут повлиять на него?

– Мы должны понять, что мы уже на него не можем или на нее не можем повлиять, а сесть, попить чай и поговорить. Мы же не знаем, почему он не хочет жениться. Возможно, действительно у него какие-то трудности. Современное поколение, как мы видим, постоянно сидит в телефоне, в чатах. Вот они пришли на свидание, сели в кафе друг напротив друга, и все. В офлайне они не могут разговаривать. А что сказать? Вот он здесь герой, да, а вот здесь не может. Поэтому, возможно, вот этому общению мы сможем его научить.