Казанский ГМУ подвел итоги своей работы за 2020 год

В стенах Казанского государственного медицинского университета прошло торжественное заседание Ученого совета в Актовый день. На нем были озвучены основные достижения воспитанников и работников КГМУ в период пандемии.

«Заканчивается очередной, 207-ой год истории Казанского государственного медицинского университета. Очень долгий и трудный год. Пандемия новой коронавирусной инфекции впервые в современной истории стала вызовом мирового масштаба, в борьбу с которым так или иначе вступили большинство экономических и социальных институтов нашей страны и всего человечества», — отметил ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

Он подчеркнул, что с начала пандемии сотрудники университета проводят активную консультативно-методическую и лечебную работу. При этом непосредственное участие в оказании медицинской помощи при COVID-19 принимают 239 работников вуза, а 24 из них осуществляют свою деятельность в красной зоне.

Буквально в течение недели после начала пандемии на едином образовательном портале непрерывного профессионального образования были размещены шесть программ повышения квалификации. Каждая из них разработана и утверждена Министерством здравоохранения России.

Программы направлены на лечение, диагностику и профилактику COVID-19, по которым в 2020 году было обучено 3454 врачей.



«На помощь практическому здравоохранению Республики Татарстан и Республики Марий Эл в рамках практической подготовки в поликлиники, приемно-диагностические отделения стационаров, центральные районные больницы было направлено 540 ординатора, которые фактически заменяли врачей первичного звена, оказывая медицинскую помощь на терапевтических и педиатрических участках», — напомнил Созинов.



При этом 101 врач-ординатор высказал желание работать в красной зоне с пациентами, у которых был диагностирован COVID-19.Более 1 тыс. студентов были направлены в медицинские организации Татарстана и Республики Марий Эл. При этом 402 из них были впоследствии трудоустроены.



Сейчас молодые люди продолжают свою работу в практическом здравоохранении. На сегодняшний день 155 студентов работают в красной зоне на должностях среднего и младшего медицинского персонала.



«Как для всей системы высшего медицинского образования, для нашего университета это стало стресс-тестом, и, по сути, лакмусом на устойчивость и возможностью быстрой трансформации всех видов деятельности вуза фактически в условиях чрезвычайной ситуации. Подводя итоги, можно сказать, что мы выдержали, мы можем быстро трансформировать учебный процесс и выстраивать эффективную работу вуза в чрезвычайно сложных условиях пандемии», — подчеркнул Созинов.



В этот же день профессором Каусаром Яхиным была зачитана Актовая речь.Напомним, что в торжественный для вуза день почетным профессором Казанского медицинского университета стал немецкий доктор Асад Кутуп.