Почетным профессором Казанского медицинского университета стал немецкий доктор Асад Кутуп

Немецкому доктору Асаду Кутупу присвоено звание «Почетный профессор Казанского государственного медицинского университета». Об этом стало известно на торжественном заседании Ученого совета образовательного учреждения в Актовый день.

«В Актовый день мы чествуем тех людей, профессиональная и общественная деятельность, масштаб личности которых оказали значительное влияние и внесли неоценимый вклад в развитие Казанского медицинского университета», — подчеркнул ректор вуза Алексей Созинов.

Доктор Асад Кутуп является приглашенным профессором Казанского ГМУ. В настоящее время он реализует на базе университета и Республиканской клинической больницы Минздрава РТ образовательную программу по абдоминальной хирургии для ординаторов и студентов Казанского ГМУ, а также врачей РКБ.



В рамках образовательной программы Кутуп читает лекции и проводит семинары по актуальным вопросам абдоминальной хирургии и онкологии. В ходе своих визитов в Казань доктор провел на базе РКБ несколько сложных операций, проведя тем самым казанским коллегам-медикам мастер-класс.

«Сотрудничество с доктором Кутупом позволило убедиться в том, что он — профессионал высокого класса, талантливый хирург, высококомпетентный преподаватель для студентов и молодых клиницистов», — подчеркнул ректор.

Доктор Кутуп является одним из самых известных и цитируемых ученых, специалистом в области абдоминальной хирургии и онкологии. Им опубликовано более 60 научных статей, индексируемых в базе Scopus, в том числе в таких авторитетных международных научных журналах, как Annals of Surgery, Journal of Gastrointestinal Surgery, Scientific Reports и другие.



Индекс Хирша ученого составляет 19. Доктор Кутуп также имеет опыт преподавательской работы на медицинском факультете Гамбургского университета.