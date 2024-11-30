Казанский форум «РОСТКИ» стал победителем международной премии

Форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» второй раз подряд стал победителем Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщается в телеграм-канале «РОСТКов».

Форум одержал победу в номинации «Лучшее международное событие».

Фото: https://t.me/chinarussiaforum/

Сообщается, что за звание лучшего боролись 579 проектов, в том числе два из Белоруссии и один из Южной Осетии. В финале победителя выбирали из 318 проектов.

Напомним, что в 2025 году международный форум «РОСТКИ» пройдет в Казани с 18 по 19 августа. Решение о переносе на лето было принято по просьбе делегаций КНР.