Казанский фонд ведет переговоры об открытии наркологической клиники в Кабуле

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Казанский благотворительный патриотический фонд мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, начал консультации с ведущими российскими наркологическими клиниками о создании профильного центра в Кабуле.

«Новое правительство Афганистана объявило борьбу с наркопроизводством и потреблением наркотиков. Руководство фонда провело встречу с министром по борьбе с наркотиками Афганистана Абдул Хаком Ахундзадой, на которой обсудили программы лечения и реабилитации наркозависимых афганцев. Мы уже начали консультации с ведущими российскими наркологическими клиниками. В планах выйти с предложением к министерствам здравоохранения России и Татарстана о разработке программы помощи в лечении и реабилитации наркозависимых Афганистана и создании в Кабуле специализированного центра помощи наркозависимым. В Афганистане насчитывается более 3,5 млн наркозависимых, и им необходимо помочь преодолеть эту зависимость», — подчеркнул генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

Ситуация с наркоманией в Афганистане остается очень сложной. Новые власти ввели на территории Афганистана смертную казнь за выращивание и производство наркотиков, однако количество наркозависимых афганцев неуклонно растет. Этому способствуют и невозможность полного контроля за плантациями опиумного мака, и легкость приобретения наркотиков населением. По некоторым данным, в период вторжения американцев и их союзников в Афганистан в стране производили до 90% мирового объема опийных наркотиков. В конце 90-х годов в провинциях Афганистана имелось около 50 тыс. гектаров опиумных полей. В 2005 году площади плантаций составляли около 100 тыс. гектаров, а к 2013 году они удвоились.

Наркобизнес стал весьма значимой частью афганской экономики. Афганским фермерам выгодно сеять мак. Он неприхотлив и в десять раз прибыльнее выращенной на таком же участке пшеницы. Немаловажную роль в распространении наркомании в стране играет и традиционное использование опиума в качестве лекарства и обезболивающего. Например, его дают женщинам при осложнениях после родов и детям как микстуру от кашля. На данный момент Афганистан занимает первое место в мире по числу наркозависимых на душу населения.

Один из наркозависимых афганцев рассказал журналисту «Татар-информа» историю о том, как он стал наркоманом.

«Я Нуруддин Сахил, родом из города Гардез, провинция Пактия. Четыре года уже принимаю наркотики. В Афганистане наркомания — большая проблема. Я не работал на полях или производстве опия. Там легче всего подсаживаются на этот дурман. Был трудный период в моей жизни. Наркотики давали иллюзию решения всех проблем, а в итоге сами стали проблемой. Я ведь женат, четверо детей. Из семьи ушел. Сейчас ночую на улице. Подрабатываю где могу — грузчиком, носильщиком. Почти весь заработок уходит на дозу. Хочу вылечиться. Вернуться в семью. Во время прошлого правительства силами американских фондов был построен ряд лечебных центров для наркозависимых. Но они не выполняли свою основную роль, делалось всё лишь для показухи. Несколько раз проходил лечение в этих центрах — не помогло. Отношение персонала было ужасным, и после лечения становилось лишь хуже. Нужен специализированный лечебный центр с российскими специалистами. Только они смогут найти решение этой проблемы», — уверен житель Афганистана.