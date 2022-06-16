Казанский фонд и министр по борьбе с наркотиками Афганистана обсудили проблемы наркомании

Фото: ИА " Татар - информ"

В Кабуле прошла встреча руководства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и министра по борьбе с наркотиками Афганистана Абдул Хака Ахундзады. В ходе встречи стороны обсудили программы лечения и реабилитации наркозависимых афганцев. Кроме того, министр рассказал о местных программах по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

«Со слов министра, в Афганистане на данный момент порядка 3,5 млн наркозависимых. На лечении и реабилитации в медицинских учреждениях находятся около 45 тыс. наркозависимых. Конечно, это немного, если исходить из общего количества нуждающихся в лечении. Сказывается острая нехватка врачей, специалистов и медикаментов. В этом вопросе министр попросил нас оказать содействие», — рассказал «Татар-информу» генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Наркозависимость всегда была глобальной проблемой в Афганистане. Хотя с приходом новых властей на территории страны введена смертная казнь за выращивание и производство наркотиков, за 2021 год в Афганистане было произведено около 6800 тонн опиума. Количество наркозависимых афганцев растет с каждым годом. Согласно данным ООН, в 2005 году в Афганистане насчитывалось около 200 тыс. наркоманов. В 2009-м их число дошло до миллиона, а в 2015-м было зафиксировано уже около 2,4 млн наркозависимых афганцев. Большинство из них составляют те, кто работает на сборе и переработке опиумного мака.

«В Афганистане катастрофически не хватает квалифицированных наркологов и механизмов социальной защиты наркозависимых. Есть своеобразные „программы реабилитации“, которые создает новое правительство. Их смысл заключается в том, что мужчин-наркоманов вывозят в отдаленные горные районы, где с ними ежедневно беседуют богословы. Проведя несколько недель без наркотиков, в слушании проповедей, они возвращаются к нормальной жизни. Но это лишь частичное решение большой проблемы», — отметил Рустам Хабибуллин.