Казанский филиал РАНХиГС провел выпуск 14 дизайнеров по нацпроекту

Очередной выпуск слушателей бесплатных курсов ландшафтных дизайнеров провел Казанский филиал РАНХиГС. Он подготовил по национальному проекту «Демография» 14 человек.

Курсы длились 144 часа, в течение которых слушатели узнали об особенностях ландшафтного дизайна, исторических этапах развития стилевых направлений садово-паркового искусства, приемах и средствах создания ландшафтной композиции. Педагоги дали курсантам знания о современных и традиционных материалах, способах их обработки и применения в композиции ландшафта, принципах подбора ассортимента растений.

Среди прочего слушателям дали основы компьютерного моделирования, визуализации и конструирования интерьеров.

Как сообщили в пресс-службе Казанского филиала РАНХиГС, это пятый выпуск по программе «Ландшафтный дизайн» в учебном заведении. Всего в филиале на эту профессии обучили 65 человек.

Ежегодно в филиале формируются образовательные программы с учетом потребностей республиканского рынка труда. В 2023 году планируется обучить более 400 человек по 16 программам, уточнили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский филиал РАНХиГС подготовил по нацпроекту 10 сметчиков.

Национальные проекты реализуются в России по иниуиативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

