Казанский филиал РАНХиГС по нацпроекту подготовил 10 сметчиков

Очередной выпуск слушателей прошел в Казанском филиале РАНХиГС. Филиал подготовил на бесплатной основе десять сметчиков. Занятия проходили по бесплатным программам получения дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Как отмечают в академии, профессия сметчика в настоящее время востребована в строительных и проектных организациях. Программа обучения разработана с учетом современных требований к профессии. С помощью программы можно не только получить новую компетенцию, но и пройти повышение квалификации.

Это пятый выпуск по данной программе с начала реализации национального проекта в Казанском филиале РАНХиГС. Всего на сметчика выучились порядка 60 человек, из них более половины нашли соответствующую работу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский филиал РАНХиГС выпустил по нацпроекту инструкторов по фитнесу.

Следующие бесплатные курсы по сметному делу начнутся в начале сентября.

Как сообщила директор Казанского филиала РАНХиГС Наиля Аскарова, в этом году филиал планирует обучить более 400 слушателей по 16 программам.

