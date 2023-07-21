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Казанский филиал РАНХиГС выпустил по нацпроекту инструкторов по фитнесу
Очередной выпуск слушателей по бесплатным программам получения дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» прошел в Казанском филиале РАНХиГС. Новую профессию «Инструктор-методист по фитнесу и велнесу» получили 8 слушателей.
Программа стартовала в июне и была рассчитана на 144 часа. Слушатели изучили теорию и методику фитнес-тренировки, основы спортивной медицины, психологии общения, физиологии мышечной деятельности и спортивного питания.
Ранее в казанском филиале РАНХиГС по национальному проекту «Демография» прошла обучение первая группа будущих экскурсоводов.
В этом году Казанский филиал РАНХиГС планирует обучить более 400 человек по 16 программам. Среди направлений подготовки – управление персоналом и кадровое дело, основы информационной безопасности, экономическая безопасность, сметное дело, современные геодезические технологии в кадастровой деятельности, туризм и сервис, визажист, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, косметолог и другие. Каждый курс рассчитан на 144 академических часа.
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