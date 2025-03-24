Казанский фестиваль L'arte del arco представил струнную музыку арабских исполнителей

В Казани, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, прошел заключительный концерт XIII фестиваля струнно-смычковой музыки L'arte del arcо.

Каждый раз фестиваль предлагает публике разнообразную и насыщенную программу. «Мы приглашали не таких, может быть, именитых музыкантов, особенно из-за рубежа. Но концерт в Набережных Челнах, и, я думаю, и заключительный концерт в Казани показали, что это высочайший уровень», – заметил в разговоре с «Татар-информом» автор и художественный руководитель фестиваля Рустем Абязов.

Фестиваль известен своими премьерами, и закрытие не стало исключением (всего с 17 марта состоялось 16 премьер). Первым произведением вечера стал опус №3 виолончельного концерта №2 Николая Капустина, премьера которого планировалась еще в 2020 году, но была отложена на целых пять лет из-за пандемии коронавируса. Солистом выступил Петр Кондрашин.

Петр Кондрашин – виолончелист, первый концертмейстер группы виолончелей Большого театра. По признанию Абязова, концерт Капустина, который сегодня исполнил Кондрашин, – это его личная долгожданная премьера.

Впервые маэстро познакомился с этим концертом в 2019 году в исполнении немецкой виолончелистки Кристин Раух. Тогда же он пригласил ее на L’arte del arco. Но случился Covid-19, и после первого концерта фестиваль, как и все мероприятия в период пандемии, пришлось отменить.

«Когда мне Петр Кондрашин сказал, что он играет такой замечательный концерт, я подумал: «Слава богу, кто-то еще играет Капустина», – пояснил Абязов.

Первые концерты фестиваля в этом году включали выступления аутентичных барочных исполнителей. Художественный руководитель первого российского оркестра исторических инструментов Сергей Фильченко входит в когорту ведущих мировых музыкантов, работающих в этой сфере. Неделю назад на сцене Большого концертного зала он исполнил два двойных скрипичных концерта.

По словам Абязова, в Европе движение аутентичного исполнения зародилось в начале XX века. Представители России к нему присоединились лишь 20−30 лет назад. Фильченко стоял у истоков развития этого движения в РФ.

Исполнители из Иордании (Яруб Смараит) и Ливана (Салман Баальбаки) были приглашены по его рекомендации. «Это непаханое поле. Мы сами в первый раз с этим столкнулись. Я даже побаивался, не знал, не слышал его лично. Сейчас я просто счастлив, что мы открыли для себя совершенно новое исполнительское искусство высочайшего класса», – поделился автор фестиваля.

С Абязовым оказались солидарны и слушатели концерта. В партере можно было слышать восхищенные перешептывания и даже признания в любви арабской струнной музыке. Скрипач Яруб Смараит известен во всем мире тем, что синтезирует арабскую музыку с современными европейскими формами. Однако в сегодняшней программе прозвучала настоящая ближневосточная музыка при участии камерного оркестра La Primavera.

«В Набережных Челнах зал был просто в восторге от того, что делал скрипач из Иордании. Естественно, у нас фестиваль не ударных инструментов. Мы пригласили Баальбаки по просьбе Яруба. Он сказал, что тот очень украсит концерт, и это действительно так», – сказал Абязов.

Дуэт Смараита и Баальбаки исполнил разнообразную коллекцию композиций из Ирака, Иордании, Ливана и Египта. Музыка была адаптирована для струнного оркестра.

Струнная музыка в исполнении арабских оркестров – относительно новое явление. По словам Смараита, всего 45 лет консерватории начали преподавать «западную музыку». Тогда началось смешение арабской традиции и европейской классики.

«Многие композиторы дирижируют для оркестров с арабскими инструментами. Это революционно, потому что они создали новый, ранее неизвестный звук», – отметил в разговоре с «Татар-информом» Яруб Смараит.