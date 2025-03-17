В Казани прошел первый из пяти вечеров XIII фестиваля L'arte del arco

В Казани открылся XIII международный фестиваль L’arte del arco, который подарит своим слушателям пять вечеров с участием высококлассных музыкантов.

Каждый год казанский камерный оркестр La Primavera под руководством Рустема Абязова устраивает для казанцев L’arte del arco (досл. с итал. «искусство смычка»). У каждого фестиваля – разнообразная и насыщенная программа. Рустем Абязов старается познакомить слушателя с разными школами, традициями и стилями.

Гостей фестиваля ждут музыкальные премьеры, бесплатные мастер-классы и лучшие исполнения на струнно-смычковых инструментах.

«Я убедился, что струнно-скрипичная школа в Казани очень хорошая. Прекрасные, думающие педагоги, что встречается не так часто. Хорошие дети и хорошие руки», – поделился впечатлениями от проведенного накануне мастер-класса художественный руководитель первого российского оркестра исторических инструментов в России, приглашенный профессор Гарвардского университета Сергей Фильченко.

На фестивале публика услышит уникальную барочную скрипку.

«Я играю концерт Жан Мари Леклера, редко исполняемый для публики. Это смешение французско и итальянского стилей», – рассказал Фильченко.

На сцене также прозвучит ре-минорный концерт Иоганна Баха для двух скрипок и концерт Георга Телемана.

Кроме барочной скрипки слушатели познакомятся с виолой де гамба.

«Мой инструмент – виола да гамба, историческая предшественница виолончели, но не из скрипичной семьи, а лютневой. По сути, это смычковая гитара», – рассказал про свой инструмент участник фестиваля, композитор, мульти-инструменталист Руст Позюмский.

Музыка эпохи барокко после Казани прозвучит ещё и в Нижнекамске.

На L’arte del arco также приедут Петр Кондрашин, Рок Залетел-Чернош, Яруб Смараит, Салман Баальбаки, Артем Чирков. Приглашенные солисты дадут в дни фестиваля бесплатные мастер-классы для юных музыкантов. Один из концертов (при участии Яруба Смараита и Салмана Баальбаки) пройдет в Набережных Челнах.

Музыкальные премьеры – еще одна традиция фестиваля. Многие из них были отложены на несколько лет из-за пандемии. Маэстро Абязов нашел возможность вернуть их в фестивальную афишу.

Фестиваль L’arte del arco проходит с 17 по 24 марта.