Казанский федеральный университет начнет учебный год в очном формате. При этом в этом году появились программы, которые будут реализовываться в дистанционном режиме. Об этом сообщил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев.

«В Казанском университете уверены, что именно очный формат обучения наиболее эффективен. Хотя если мы посмотрим план приема университета на этот год, то там начали появляться программы, реализуемые в дистанционном режиме. И это уже последствия весеннего семестра 2020 года, когда мы полностью учились дистанционно. Сейчас у нас есть программы, которые были заявлены на прием уже как реализуемые в дистанционном режиме. И на них был конкурс», – рассказал спикер.

Алишев подчеркнул, что в этом учебном году продолжат действовать санитарно-эпидемиологические правила – в зданиях вуза необходимо соблюдать дистанцию и использовать маски.

«Большинство исследований говорят, что наиболее эффективен хорошо организованный гибридный формат – совмещение очного и онлайн-обучения. Но здесь важна самодисциплина. В университете убеждены, что очный формат обучения предпочтителен для бакалаврских программ. Но все чаще для магистерских программ, заочного формата обучения начинают использоваться гибридные или полностью дистанционные формы», – отметил он.

«В наш план приема специально были включены направления подготовки, в которых четко указывается, что они реализуются в дистанционном формате. Думаю, кто хочет, вполне может заявиться на подобные направления. Это ряд магистерских программ. Там, где такой приписки нет, – очный формат, который предполагает посещение аудиторий», – добавил проректор КФУ.

Он также упомянул, что в этом году в университете открылся Институт дизайна и пространственных искусств. «Основное направление работы – это подготовка кадров для сферы креативных индустрий. И в этот институт достаточно большой конкурс среди абитуриентов. Уверен, что у этого института большое будущее», – заявил спикер.

По словам Алишева, обучение в новом институте «будет несколько нестандартное, поскольку там работают креативные специалисты». «В течение первых двух недель обучения планируется фестивальный режим работы. То есть будут приходить интересные лекторы, проходить мастерские известных дизайнеров и художников. Запланированы занятия на открытом воздухе», – заключил он.