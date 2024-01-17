Казанский энергоуниверситет планирует принять 100 студентов из Китая

Казанский энергетический университет планирует увеличить число студентов из Китая до ста человек. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

«До недавнего времени у нас совсем не было студентов из Китайской Народной Республики, а сегодня в КГЭУ получают образование 70 человек из этой страны. В перспективе планируется принять 100 студентов из КНР», – рассказал Абдуллазянов.

Он также сообщил, что количество студентов из других стран планомерно растет. «Буквально несколько лет назад их было около 2% от общего количества контингента. Сейчас и контингент увеличился в полтора раза, и доля иностранцев выросла почти в четыре раза. Сейчас в КГЭУ учатся иностранные студенты из 40 стран, и их доля в общем количестве составляет 10%», – уточнил ректор.

Иностранные студенты в КГЭУ приезжают в основном из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и дальнего зарубежья – из стран Африки и Средней Азии.

«Вообще программы обучения в нашем университете привлекательны для студентов из многих стран», – резюмировал Абдуллазянов.

Говоря в целом о количестве студентов, ректор сообщил, что за последние несколько лет КГЭУ в два раза увеличил контрольные цифры приема. «В 2023-м году мы приняли 3010 человек, из них 968 – это заочники и две тысячи с небольшим – студенты очного обучения. Это бакалавриат, специалитет, магистратура. Плюс 53 аспиранта. Такого приема не было никогда. К слову, уже пришли контрольные цифры приема на следующий год – они увеличатся на 450 человек», – рассказал он.