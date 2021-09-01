Казанский благотворительный фонд намерен собрать средства на новый памятник афганцам

Владимир Васильев

После открытого обращения матери погибшего в Афганистане воина-интернационалиста, уроженца Татарстана Хамбала Гамбарова к Президенту Татарстана, опубликованного ИА «Татар-информ», в Казани планируется установить отдельную народную мемориальную плиту с именами погибших в Афганистане уроженцев республики. Сбором средств и установкой займется благотворительный патриотический фонд мусульман России.

Напомним, мать погибшего солдата попросила Рустама Минниханова помочь внести имя сына в списки Аллеи Памяти в казанском парке Победы. По словам генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина, организационный комитет, который занимался составлением поименного списка погибших воинов, принял решение включить в него только тех бойцов, которые призывались с территории ТАССР. Таким образом, в списке не оказалось уроженцев Татарстана, которые призывались из других республик СССР.

Рустам Хабибуллин добавил, что в адрес благотворительного фонда поступили обращения еще от нескольких женщин, которые столкнулись с такой же проблемой.

«Конечно, это для нас было полной неожиданностью. Многие подписчики и читатели нашего аккаунта предложили организовать сбор средств на установку народной мемориальной плиты с именами погибших в Афганистане уроженцев Татарстана, которые не были включены в список погибших афганцев казанского парка Победы, и мы намерены это сделать», — заявил он.

Также Хабибуллин посоветовал родителям и родственникам бойцов, оказавшихся в такой же ситуации, как и семья Хамбала Гамбарова, обратиться в фонд по электронному адресу muslimsfund@gmail.com

«Рассчитываем, что на этот раз власти Татарстана пойдут навстречу матерям погибших солдат, и достойные имена их сыновей будут вписаны наравне с остальными», — заключил генеральный директор благотворительного фонда.