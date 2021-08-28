Мать погибшего в Афганистане татарстанца обратилась с письмом к Рустаму Минниханову

Мать погибшего в Афганистане уроженца деревни Азметьево Актанышского района Татарстана Хамбала Гамбарова обратилась к Рустаму Минниханову с просьбой помочь исправить несправедливость и внести имя погибшего сына в списки аллеи Памяти, установленной в казанском парке Победы.

Как пояснил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин, его фонд еще до открытия этого монумента обращался с официальным письмом к организаторам и просил внести имя Гамбарова в списки. В ответе же было указано, что приоритет отдается солдатам, которые были призваны в Афганистан с территории ТАССР, а не уроженцы республики.

«Этот факт, конечно, вызывает удивление. Получается, организаторы своим решением отсекли родственников наших погибших в Афганистане татарстанских солдат. Ведь тогда наши татарстанские ребята работали в стройотрядах, учились в различных учебных заведениях Советского Союза и, соответственно, призывались из этих регионов. На мой взгляд, организаторы должны были приоритет предоставить именно уроженцам Татарстана, так как их родственники, друзья, знакомые проживают в Татарстане», — не согласился с позицией организаторов Рустам Хабибуллин.

Также он упомянул секретаря Координационного совета воинов-интернационалистов Татарстана Елену Алешину как человека, который по неизвестным причинам активно препятствует указанию Гамбарова в поименном списке аллеи Памяти.

Надо сказать, что сотрудники фонда приложили много усилий, чтобы установить место последнего боя Хамбала Гамбарова и исправить ошибку в военных документах, по которым он значился уроженцем Казахстана.

А 15 февраля 2021 года, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, на территории актанышского парка Победы глава района торжественно открыл памятную доску в честь Гамбарова. На мероприятии присутствовала мать погибшего солдата.