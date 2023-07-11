Шойгу вместе с Миннихановым проверил выполнение гособоронзаказа в Татарстане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу побывал в Татарстане, где проверил ход выполнения гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым министр посетил КАМАЗ, «Ремдизель», Казанский оптико-механический завод и Казанский вертолетный завод.

На последнем гостям рассказали о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификациях военно-транспортного вертолета Ми-8.