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Политика 11 июля 2023 16:27

Шойгу вместе с Миннихановым проверил выполнение гособоронзаказа в Татарстане

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу побывал в Татарстане, где проверил ход выполнения гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым министр посетил КАМАЗ, «Ремдизель», Казанский оптико-механический завод и Казанский вертолетный завод.

На последнем гостям рассказали о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификациях военно-транспортного вертолета Ми-8.

#Сергей Шойгу #Рустам Минниханов #гособоронзаказ
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