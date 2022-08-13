Казанский акушер-гинеколог поблагодарила Путина за разрешение абортов

Врачи внедряют в работу «бережные» аборты и применяют западные технологии, чтобы не наносить вред здоровью матерей и не спровоцировать бесплодие, рассказала внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина. При этом все равно аборт чреват для организма женщины проблемами со здоровьем, добавила она.

Несмотря на вред абортов, к запрету этой операции Фаткуллина относится негативно. «У нас было совещание в Общественной палате РТ, где мы собирали представителей различных направлений. Я выступала с докладом и показала историю этого вопроса. Когда в 1936 году приняли указ Сталина по запрету абортов, получили такой всплеск криминальных абортов и материнской смертности. Поверьте, это не самый лучший вариант», – сказала она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

«Владимир Владимирович Путин в послании сказал: «Абортам быть!» Никаких запретов у нас не будет, и большое ему за это спасибо», – добавила она.

Отметим, что сегодня СМИ написали о планах депутата Госдумы Виталия Милонова внести осенью законопроект о запрете абортов в России. В частности, об этом сообщила Lenta.ru. Депутат намерен добиваться вывода абортов из системы ОМС по немедицинским показаниям.

Напомним, ранее Фаткуллина также сообщила, что возраст татарстанских рожениц за последние годы увеличился в среднем на три года.