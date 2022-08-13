Средний возраст татарстанских рожениц увеличился на три года

В Татарстане средний возраст рожениц за 21 год увеличился на три года. Эта тенденция свойственна не только республике, но и всей стране в целом, подчеркнула внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина.

«Если полтора года назад средний возраст рождения первого ребенка был 28-29 лет, то сейчас этот возраст — уже 31 год. Конечно, женщина хочет быть самодостаточной, уверенной в себе, в своей работе, в мужчине, который рядом, и иметь определенную заработную плату, постоянный стабильный доход, она хочет развиваться. Уходит время», — сказала она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

При этом, по словам врача, есть и возрастные роженицы — в возрасте 50-54 лет. При этом зачастую на помощь к женщинам, решающимся родить ребенка в возрасте постарше, приходят вспомогательные репродуктивные технологии. Женщинам, страдающим какими-либо заболеваниями, можно заморозить биоматериал, добавила она.

«Генетический материал с возрастом ухудшается – это касается мужчин, в первую очередь. Не забывайте, что нам нужен качественный материал и от папы, и от мамы. И тогда мы получаем хорошего здорового ребенка», — отметила Фаткуллина.