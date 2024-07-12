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Казанский аэропорт обслужил почти 2,5 млн пассажиров в 2024 году
С начала года услугами аэропорта Казани воспользовались 2,427 млн пассажиров, рассказали в мэрии столицы РТ.
Более 1,7 млн человек отправились из Казани рейсами по России, в страны дальнего зарубежья — почти 488 тысяч, а в страны СНГ — около 225 тысяч. Таким образом, внутрироссийский пассажиропоток в 2,5 раза превысил показатели по зарубежным полетам.
Помимо этого, через аэропорт Казани осуществляются грузоперевозки. С января 2024 года отправлено 1106 тонн груза и почты, причем 953,7 тонны – в другие регионы страны.
Ранее стало известно, что воздушная гавань в Казани заняла восьмое место в России по объему пассажиропотока в 2023 году. За этот период услугами аэропорта воспользовались 5,2 млн человек.
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